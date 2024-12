Pubblicato il bando di Concorso del Premio Tesi di laurea o di specializzazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Premio, indetto dall’Asp di Catania in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania, si colloca nell’ambito dell’Accordo quadro, sottoscritto fra i due enti, per la promozione della salute, della sicurezza e della prevenzione.

CATANIA – Promuovere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dai percorsi universitari e contribuire allo sviluppo di nuove soluzioni innovative per il miglioramento delle pratiche di prevenzione è l’obiettivo del Premio tesi di laurea/specializzazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, indetto dall’Asp di Catania in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania.

L’iniziativa, che segue il Bando di concorso per i migliori elaborati su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Catania, si colloca nell’ambito dell’Accordo quadro, sottoscritto fra Asp e Università di Catania, per la promozione della salute, della sicurezza e della prevenzione, in linea con gli obiettivi del Piano regionale della Prevenzione 2020-2025. Le attività progettuali dei due enti sono coordinate, per l’Azienda sanitaria provinciale, da Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione; e per l’Ateneo catanese, da Antonella Agodi, direttrice del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “Ingrassia”.

Il bando sarà espletato in 2 edizioni. Possono partecipare i laureati in possesso di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, che abbiano discusso una tesi inerente al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e abbiano conseguito il titolo presso l’Università degli Studi di Catania nel periodo compreso tra il l’1 dicembre 2023 e il 30 aprile 2025 (per la prima edizione) e tra l’1 maggio 2025 e il 30 settembre 2026 (per la seconda edizione).

Per consultare il bando e conoscere i requisiti richiesti, le modalità e i termini di partecipazione al concorso clicca qui.

Le istanze di partecipazione redatte secondo lo schema presente nel bando, dovranno pervenire unitamente a tutta la documentazione richiesta esclusivamente attraverso la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo bandi.prevenzione@pec.aspct.it, entro e non oltre 10 giorni dal termine ultimo di partecipazione che per la prima edizione è fissato al 30 aprile 2025 (scadenza prima edizione: 10 maggio 2025; seconda edizione: 10 ottobre 2026). Non saranno prese in considerazione le istanze presentate oltre i termini previsti.

Il testo del bando di concorso, con il modello della domanda di partecipazione e l’informativa sul trattamento dei dati personali, sono pubblicati sui siti dell’Asp di Catania e dell’Università degli Studi di Catania.

Link

Asp Catania – https://www.aspct.it/comunicazione/avvisi/default.aspx?news=18520

Università di Catania – https://www.unict.it/it/altri-bandi/premio-le-migliori-tesi-di-laureaspecializzazione-su-salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di

Com. Stam. + foto