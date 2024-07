Pubblicazione avviso per presentazione istanze accesso al Servizio Trasporto Scolastico per gli alunni/studenti con disabilità

” Esprimo grande apprezzamento per la pubblicazione, da parte del Settore Servizi Socio Assistenziali, dell’avviso per la presentazione dell’istanza per l’accesso al Servizio Trasporto Scolastico per gli alunni/studenti con disabilità.

Come specificato nella pagina del Settore, iI servizio, è rivolto agli alunni con invalidità certificata ai sensi della L.104/92 art.3, comma 1 o comma 3, residenti/domiciliati nel Comune di Palermo, iscritti alle scuole elementari e medie inferiori. Il servizio è esteso ai minori con invalidità lieve, nonché per la frequenza alla scuola materna, ove disponibili maggiori risorse finanziarie. Le istanze devono essere presentate, entro il 15 ottobre 2024, dal genitore o da chi esercita la potestà sul minore con disabilità, a mezzo email ai seguenti indirizzi: ufficioh@comune.palermo.it -settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it. In alternativa, è possibile recarsi presso i locali dell’U.O. Interventi per persone con disabilità, via F. Taormina n. 1, Palermo, previo appuntamento telefonico ai numeri 091421491 / 0917409465. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link:

http://www.attivitasociali.palermo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1261&catid=67&jjj=1721313795719.

Ringrazio sentitamente il Settore Servizi Socio Assistenziali, l’Assessore Rosalia Pennino e gli uffici che con lei collaborano per la tempestiva pubblicazione dell’avviso in oggetto che dimostra ulteriormente l’attenzione che dedicano, spesso lavorando in silenzio e lontano dai riflettori, alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Se ognuno fa qualcosa insieme si può fare molto. Palermo inclusiva è un sogno realizzabile”.

Dichiarazione Pasquale Di Maggio Garante per i diritti delle persone con disabilità

