Pubblico ed entusiasmo per Trony al Rally 1000 Miglia

Lo Store di Desenzano ha presentato Marco Pollara e Daniele Mangiarotti su Renault Clio Rally4. Equipaggio affiancato dalla CST Sport e vettura curata dalla DP Autosport che accompagnano l’esordio del marchio leader nella distribuzione di prodotti elettronici in Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Il driver palermitano ed il co pilota pavese pronti alle sfide con lo shakedown e da stasera in competizione con i big del tricolore. Tutto in diretta e streaming con RAI Sport ed ACI Sport TV

Desenzano (BS) . Trony ha fatto il suo ingresso nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e correrà al 46° Rally Mille Miglia.

Lo Store di Desenzano ha presentato l’esclusivo esordio del marchio leader nella distribuzione di prodotti elettronici, presso il Centro Commerciale “Le Vele”, dove i già tricolori Marco Pollara e Daniele Mangiarotti sono stati presentati ad un folto pubblico ed alla stampa, unitamente alla Renault Clio Rally4. Il progetto è stato pianificato insieme alla CST Sport, scuderia siciliana capitanata da Luca Costantino, con il fondamentale supporto tecnico della DP Autosport, factory bresciana che cura la vettura francese.

L’equipaggio formato dal 24enne pilota palermitano e dal 33enne co pilota pavese da stamattina è impegnato nei test con le vetture da gara nello shakedown, al fine di raccogliere dati importanti per definire le migliori strategie per affrontare le 8 prove speciali che delineeranno il round numero 6 del CIAR Sparco. Dopo lo start alle 16.20, subito la power stage della gara in diretta su RAI Sport e ACI Sport TV. Domani, sabato 27 agosto, altri sette crono prima del traguardo in Piazza Arnaldo a Brescia.

La presentazione è stata un momento importante per il marchio Trony, che ha segnato l’ingresso del prestigioso brand nella serie automobilistica famosa per la sua spettacolarità e capacità di vivere tra la gente e comunicare in modo diretto von il vasto e vario pubblico. A sottolineare l’importanza del momento per la lungimiranza che racchiude il progetto, insieme a Stefano Tavernini, titolare dello store di Desenzano, anche Stefano Baldassarri, Direttore Commerciale e marketing Trony. La presentazione si è tenuta presso il centro commerciale “Le Vele” di Desenzano, il più vasto d’Italia, dove il pubblico ha conosciuto direttamente l’equipaggio ed il dinamico partner, prima dell’atteso esordio, primo atto di un progetto con fini di concreta comunicazione attraverso i rally, dei valori di efficacia e leadership da sempre espressi dall’esclusivo brand.

