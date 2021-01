Catalano: “Basta diatribe sulla società, i lavoratori temono passi falsi e conseguenze nefaste” La Ugl di Catania, nella giornata di mercoledì scorso, ha inviato una nuova richiesta di incontro al sindaco della Città metropolitana Salvo Pogliese e, per conoscenza, al commissario straordinario della partecipata “Pubbliservizi” Maria Virginia Perazzoli ed ai tre componenti del neo nominato Consiglio di amministrazione della stessa società.

Già a dicembre scorso abbiamo chiesto prima e sollecitato poi, al vertice dell’ente di area vasta, una convocazione dato che siamo parecchio preoccupati per la situazione che sta vivendo oggi l’azienda. Dopo due anni di commissariamento, infatti, i lavoratori non conoscono lo stato dell’arte in cui si trova il concordato preventivo, ma soprattutto non hanno notizie su quale sia la condizione di cassa anche in relazione al contratto di servizio ed al pagamento dei fornitori – spiega Carmelo Catalano, componente della segreteria confederale territoriale della Ugl. Auspichiamo, oltretutto, che la riunione alla presenza di tutte le compenti amministrative ed aziendali, serva pure a chiarire alcuni aspetti relativi all’organico ed ai mezzi a disposizione dei reparti operativi. Gli oltre 300 impiegati della “Pubbliservizi” temono che eventuali passi falsi o ritardi possano far ripiombare nuovamente nel baratro la società, con conseguenze nefaste per l’occupazione. Riteniamo che la partecipata, il cui operato è prezioso nell’ambito della manutenzione delle strade dell’ex provincia, del mantenimento degli edifici scolastici, delle attività di prevenzione dal dissesto idrogeologico, dalla cura dell’ambiente, della tutela della montagna e dello sviluppo culturale, debba essere salvaguardata rispetto ad ipotetiche sterili diatribe tra le parti, che possono soltanto fare male al contesto aziendale. Ci fa piacere, infine, – conclude Catalano – che le altre sigle sindacali abbiano seguito l’attività di rivendicazione che, come Ugl, nei mesi scorsi abbiamo intensificato pretendendo risposte sulle prospettive future della “Pubbliservizi”. Attendiamo quindi con ansia una decisa presa di posizione del sindaco Pogliese e siamo pronti a collaborare attivamente e lealmente per la salvezza dell’azienda.”

Com. Stam.