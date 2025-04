Pulizia spiagge e potenziamento dei servizi per l’ambiente

Stagione balneare 2025, potenziati servizi per le spiagge trapanesi e varato piano straordinario di bonifica della zona pedonale/turistica della città con rafforzamento dei servizi anche per le attività commerciali

In vista dell’avvio della stagione balneare 2025, l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giacomo Tranchida, già nei giorni scorsi, ha varato un piano d’intervento mirato a rendere fruibili le spiagge del lungomare cittadino da Porta Ossuna a Piazza Vittorio Emanuele fino a Punta Tipa. Nel dettaglio, lo scorso 15 aprile ha preso il via la pulizia con operatore a terra e pulispiaggia mentre dal prossimo 3 maggio verranno allocate delle mini isole ecologiche in ogni spiaggia con operatori che a cadenza bigiornaliera rimuoveranno i rifiuti e puliranno l’arenile. Nel mese di giugno, ulteriore potenziamento dei servizi previsti sei giorni la settimana fino al picco previsto nel mese di agosto con pulizie giorno per giorno mediante operatore a terra e pulispiaggia. L’appalto terminerà nel mese di settembre.

Inoltre, al fine di limitare i disagi derivanti dal maxi afflusso di turisti specialmente nelle ore pomeridiane e serali nella zona del centro storico, è stato disposto un servizio c.d. “movida” a partire dal mese di giugno fino al 30 settembre che prevede una squadra in più per ripulire il centro storico dopo le serate del venerdì, sabato e domenica nonché un equipaggio che nelle ore pomeridiane (dalle 16 alle 22) intervenga ove necessario per ripristinare decoro in presenza di criticità. Tornerà anche l’operatore che mediante aspirapolvere automatico percorrerà le strade del centro storico per rimuovere cicche di sigarette ed altro gettato per terra. Per le attività commerciali, specialmente i ristoranti, torna il già apprezzato servizio di potenziamento della raccolta dell’umido domenicale nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

«Come sempre, desideriamo che il nostro litorale si presenti nelle migliori condizioni possibili per consentire ai trapanesi ed ai tanti turisti in arrivo in città di poter godere al meglio delle nostre bellezze incontaminate – dichiarano il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’Assessore delegato Emanuele Barbara – anche se dopo un inverno con almeno due/tre mareggiate importanti, il lavoro da fare non è poco. Molteplici, infatti, sono le criticità riscontrate, specialmente tra Porta Botteghelle e Piazzetta del Tramonto, dove tantissima Posidonia si è accumulata. Tra marzo ed aprile, anche grazie ai venti favorevoli, la gran parte del litorale è tornata naturalmente fruibile e siamo ancora al lavoro per abbancare nei siti autorizzati quanto possibile. Anche i servizi di ritiro rifiuti, svuotamento cestini e spazzamento stradale potenziati nelle zone che maggiormente subiscono l’incremento di presenze, rispondono alle esigenze della cittadinanza – concludono Tranchida e Barbara – e certamente contribuiranno a rendere ulteriormente gradevole il volto della nostra città”.

