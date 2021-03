Pullara: Riconosciuto in finanziaria un contributo di 1 milione e 250 mila euro per i comuni che sono impegnati dal fenomeno immigratorioì

Riconosciuto in finanziaria un contributo di 1 milione e 250 mila euro per i comuni che sono impegnati dal fenomeno immigratorio.

Sono le parole dell’On. Carmelo Pullara Presidente e segretario politico organizzativo di “ONDA”.

L’articolo 38 della finanziaria, votato in questo momento in aula prevede che a valere sui trasferimenti regionali per l’anno 2021 l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Augusta, Porto Empedocle e Siculiana, riconosce un contributo straordinario di 1 milione e 250 mila euro da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell’avvenuta rendicontazione.

Un importante risultato – conclude Pullara -anche per questi comuni che si trovano tutt’oggi ad affrontare il fenomeno dei flussi migratori soprattutto in questo momento pandemico.

