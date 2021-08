L’edizione 2021 della kermesse internazionale ospitata nell’anfiteatro lavico di Puntalazzo di Mascali debutta il 9 agosto con l’Eddie Gómez Trio. Con il leggendario contrabbassista portoricano, newyorkese d’adozione, suoneranno due palermitani dalla caratura internazionale come Salvatore Bonafede al pianoforte e Marcello Pellitteri alla batteriaAzienda Costa Sovere, Puntalazzo di Mascali (Catania), 9 agosto 2021, h 21.30 www.puntalazzojazzfestival.it

Grazie al Puntalazzo Jazz Festival, il grande jazz torna sull’Etna: 9, 11 e 13 agosto sono le giornate della edizione 2021 della kermesse jazz internazionale dell’etnea Puntalazzo di Mascali, organizzato dall’associazione Puntalazzo Open Art, con la direzione artistica di Luigi Monterosso (ideatore) e di Lorenzo Jocolano Spagna (consulente musicale), diventata una recente tradizione per gli amanti della musica afroamericana.

Debutto in grande stile per Puntalazzo jazz festival 2021 con il concerto dell’Eddie Goméz Trio. La formazione: Eddie Gómez contrabbasso, Salvatore Bonafede pianoforte, Marcello Pellitteri batteria. Il leggendario bassista portoricano Eddie Gomez, due volte vincitore del Grammy Award, è stato all’avanguardia della musica per oltre quattro decenni. Il suo impressionante curriculum include collaborazioni con giganti del jazz come Miles Davis, Dizzy Gillespie, Bill Evans, Gerry Mulligan, Chick Corea, Benny Goodman. Il suono e lo stile unici di Eddie possono essere ascoltati su molti dischi vincitori di Grammy così come su centinaia di registrazioni che abbracciano il mondo del jazz, della classica, del latin jazz, del rhythm & blues, della musica popolare e contemporanea.

Entrare nel 1966 a far parte del Bill Evans Trio è stato un punto di svolta nella carriera di Eddie. Per 11 anni, Eddie ha giocato un ruolo fondamentale nel suono e nell’evoluzione del Bill Evans Trio. Questo periodo di grande crescita artistica con il pianista Bill Evans ha incluso esibizioni negli Stati Uniti, in Europa, in Sud America e in Asia, oltre a dozzine di registrazioni, due delle quali hanno vinto Grammy Awards. Durante questo periodo, Eddie realizzò anche un altro sogno esibendosi in molte occasioni con il grande Miles Davis, nel quintetto di Davis che comprendeva anche Wayne Shorter, Herbie Hancock e Tony Williams. Nel 1977, Gomez lasciò l’Evans Trio per esplorare nuovi territori musicali. Nel decennio successivo si è esibito in molti contesti musicali diversi, lavorando con Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, George Benson, McCoy Tyner, Hank Jones, Nancy Wilson, Tanya Maria, i gruppi All Star “Steps Ahead” e “New Directions” e molti altri, così come sulle registrazioni vincitrici di Grammy con Chick Corea.

«Sono molto felice di suonare di nuovo con Salvatore Bonafede, uno dei musicisti e compositori che amo di più al mondo, un artista speciale con una spiccata sensibilità – commenta Gomez -. E più suoniamo insieme e maggiormente lo apprezzo. Mi piace l’interazione musicale con lui ma lo apprezzo anche dal punto di vista personale. Marcello (Pellitteri nda) è un altro musicista stupendo e non vedo l’ora di suonare con loro. E’ un trio meraviglioso, sarà un grande piacere per me. Io da buon portoricano mi sentirò più vicino al sentimento siciliano di questi giorni (i tre suoneranno anche il 10 agosto a Palermo ed il 12 agosto ad Agrigento nda). Portorico è un’isola piccolina per certi versi simile alla Sicilia. Non vanta le tante culture che si sono incrociate nella storia siciliana ma qualcosa di simile è accaduto anche a Portorico».

L’immagine che caratterizza la lunga carriera di Gomez è certamente l’aver fatto parte per più di 10 anni del Bill Evans Trio. Altri geni del jazz hanno attraversato la sua strada, Miles Davis o Chick Corea per ricordarne solo un paio, ma Evans fu veramente speciale per il contrabbassista portoricano. «Bill Evans ha colpito in maniera profonda molti musicisti, la sua era una speciale capacità di comunicare profondamente con la musica. E’ stata una vera benedizione poter suonare con lui così a lungo, non si finiva mai di imparare. Lo stesso è stato con Miles ma per un periodo breve, con Bill durò a lungo. Fu un periodo veramente esplosivo».

L’edizione 2021 di Puntalazzo Jazz Festival, come di consueto, si svolgerà sul palco naturale dell’Azienda Costa Sovere a Puntalazzo di Mascali. Puntalazzo Jazz Festival si svolge all’interno dell’azienda agricola Costa Sovere in un anfiteatro naturale ricavato in un anfratto nato dalla colata lavica del 1928 (quella famosa che raggiunse Mascali) divenuto palcoscenico. Puntalazzo Jazz festival è anche area food. Come è noto il cibo cambia agli occhi di chi lo mangia se c’è un particolare tipo di musica ad accompagnarlo. Stesso discorso per un buon bicchiere di vino. La musica distende e rilassa e rende il tutto più conviviale. A #puntalazzojazzfestival2021 il cibo e il vino saranno protagonisti al pari della musica. A cominciare dalle ore 20, le tre serate di musica avranno il buon sapore dell’area food dove si potranno degustare i vini delle Cantine Russo di Solicchiata e le pietanza preparate da PeriPeri Bar-Gastronomia-Pasticceria di Giarre.

Il programma del Puntalazzo Jazz festival

9 agosto, h 21 Eddie Gomez Trio (Eddie Gomez contrabbasso; Salvatore Bonafede pianoforte; Marcello Pellitteri batteria)

11 agosto, h 21 Seamus Blake meets Kevin Hays (Seamus Blake sax tenore, Kevin Hays pianoforte); 13 agosto, h 21 Gaetano Spartà Quartet (Gaetano Spartà pianoforte; Marco Caruso sax contralto; Carmelo Venuto contrabbasso; Emanuele Primavera batteria); 13 agosto, h 22.30 Marco Panascìa e Dario Deidda Bass Duo (Marco Panascìa contrabbasso; Dario Deidda basso elettrico).

Info: telefono 095968479 e 3358174263, e-mail puntalazzopenart@gmail.com, web www.puntalazzojazzfestival.it

Ingresso: biglietti delle singole serate € 25 + diritti di prevendita, abbonamento € 50. Prevendite e abbonamento c/o Tickets Box Office Via Giacomo Leopardi 95 Catania, tel. 0957225340 www.ctbox.it

Indirizzo: Via Andronico 2, 95016 Puntalazzo di Mascali (Catania).

