Pusher 20enne scoperto dai Carabinieri

Giarre (CT). Nel corso del pomeriggio, durante un servizio di pattuglia finalizzato al controllo del territorio per contrastare l’illegalità diffusa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno scorto, in Viale Libertà, un 20enne del posto, già noto per aver commesso altri reati, fermo sul ciglio della strada.

L’atteggiamento del ragazzo, che si guardava intorno stringendo un marsupio tra le mani, ha immediatamente richiamato l’attenzione dei militari che, dunque, hanno deciso di procedere a un controllo.

Alla vista della pattuglia, però, il giovane si è subito sfilato le ciabatte che indossa e poi, a piedi scalzi, è scappato per le vie limitrofe, abbandonando il marsupio, subito recuperato dai militari. All’interno, i Carabinieri hanno rinvenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina e crack, per un peso complessivo superiore ai 35 grammi e un bilancino elettronico di precisione, chiaro indizio della sua attività di spaccio.

Il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro e sarà analizzato presso il Laboratorio LAS del Comando Provinciale Carabinieri di Catania mentre, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 20enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e anche per resistenza a pubblico ufficiale, in quanto è scappato per evitare il controllo, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.