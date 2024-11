Pusher beccato in “azione” da un Carabiniere libero dal servizio che lo insegue ed arresta

Catania. Una brillante attività, quella di un Carabiniere libero dal servizio, collaborato dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, che ha portato all’arresto di un 20enne catanese, pregiudicato per reati in materia di droga, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il maresciallo in particolare, in licenza a Catania, intorno alle 15.00 si trovava in via Firenze, proprio nei pressi del Tribunale di Catania, quando la sua attenzione è stata catturata dagli strani movimenti del 20enne che, alla guida di uno scooter Honda Sh, ha arrestato la marcia e subito ha consegnato un piccolo involucro ad un giovane che lo stava aspettando vicino ad un portone.

Il militare dell’Arma, grazie al suo occhio esperto, ha immediatamente intuito che si trattava di uno scambio di droga. Senza perdere un attimo, l’investigatore, ha chiamato la Centrale Operativa per richiedere rinforzi, mentre continuava a pedinare il giovane sospetto, che si era già allontanato con il suo scooter. Giunto in via Vittorio Emanuele Orlando, il 20enne si è poi fermato di nuovo per un’altra consegna. Era il momento giusto per intervenire, e il Carabiniere in licenza, senza esitazioni, si è preparato ad agire, determinato a fermare lo spaccio sul nascere.

In effetti, il pusher ha poi incontrato una donna, che, come probabilmente aveva già fatto molte altre volte, gli ha passato senza esitazione una banconota da 20 euro in cambio di una bustina di marijuana. Ma questa volta, però, il maresciallo è intervenuto velocemente, afferrando la bustina e qualificandosi, lasciando entrambi sorpresi e per un attimo confusi.

Il 20enne, tuttavia, ha abbandonato lo scooter e lanciato un borsello sotto un’auto parcheggiata, tentando poi la fuga a piedi. Il militare, però, senza perderlo di vista, ha subito recuperato la borsetta e si è lanciato al suo inseguimento, percorrendo via Gabriele D’Annunzio, Corso delle Province e via Milano.

La corsa, però, ha avuto termine in via Firenze dove il malvivente è stato raggiunto e bloccato dal sottufficiale dell’Arma, grazie anche all’arrivo dei colleghi del Nucleo Operativo che gli hanno tagliato la strada e con i quali, lo stesso, era rimasto in costante contatto telefonico.

Il giovane bloccato e messo in sicurezza e stato subito perquisito e, all’interno del borsello, i Carabinieri hanno trovato ben 38 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto, per un peso complessivo di 130 grammi, che lo spacciatore avrebbe a breve evidentemente ceduto, nonché la somma di 80,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il giovane pusher è stato giudicato dall’Autorità Giudiziaria con rito direttissimo e, quindi, sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Catania.