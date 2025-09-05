Pusher sorpreso mentre confezionava hashish In manette 62enne nigeriano

Quando si dice il buongiorno si vede dal mattino – ma non sempre tutto è come sembra – i motociclisti del Nucleo Radiomobile di Palermo, durante un servizio di controllo del territorio espletato tra le vie del quartiere Oreto Stazione, hanno arrestato un 62enne nigeriano, già noto alle forze di polizia e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Alle prime ore del mattino, la curiosità dei militari, è stata catturata dal classico odore di hashish proveniente dall’interno dell’abitazione dell’indagato e, senza farsi notare, sono riusciti ad avvicinarsi alla finestra semichiusa dell’appartamento dell’uomo.

Pochi secondi sono bastati ai tutori dell’ordine per confermare l’intuizione; una volta aperta la finestra, hanno colto il nigeriano intento al confezionamento delle dosi di droga alcune delle quali, erano posizionate su un tavolo utilizzato come postazione da lavoro.

La successiva la perquisizione domiciliare, ha permesso il rinvenimento non solo di 77 dosi di hashish ma anche, di due bilancini di precisione e del materiale per il confezionamento.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo, ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune Palermo.

Allo ZEN 2 in un’altra attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno sequestrato a carico di ignoti oltre 250 grammi di droga.

Nello specifico, all’interno di un frigorifero abbandonato tra i padiglioni della via Agesia di Siracusa, i militari hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 80 grammi ed all’interno di una borsa da spesa tra i box della via Fausto Coppi, hanno recuperato 3 dosi di cocaina e 164 di marijuana.

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata, è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti quantitativi e qualitativi.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.