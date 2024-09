Q8 Sailing for Change: il 19 settembre ha fatto tappa a Messina il tour in barca a vela di Q8 per supportare una cultura attiva della tutela dell’ambiente marino

Lo scorso giovedì, alla presenza delle Istituzioni e di rilevanti stakeholder locali, Q8 e Lifegate hanno presentato a Messina il progetto Q8 Sailing for Change, che prevede la distribuzione in 40 porti in Italia degli innovativi Water Cleaning kit, composti da spugne in grado di assorbire oli e idrocarburi fino al 99%.

Messina, 20 settembre 2024 – Il 19 settembre, presso il porto di Messina, si è tenuta la seconda tappa del progetto “Q8 Sailing for Change“, alla presenza delle Istituzioni e di importanti stakeholder locali. Questa iniziativa, realizzata con il supporto tecnico e scientifico di LifeGate, è stata ideata per celebrare i 40 anni di Q8 in Italia. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare sugli eventi accidentali provocati dalle operazioni quotidiane dei piccoli diportisti e pescherecci, come la pulizia delle acque di sentina, il rifornimento della barca e la manutenzione del motore. Q8 Sailing For Change mira, inoltre, a promuovere comportamenti più responsabili e consapevoli, offrendo soluzioni concrete che possano nel tempo contribuire a prevenire questi problemi.

Nell’ambito dell’iniziativa, sono state introdotte due tipologie di kit innovativi, uno per la distribuzione ai porti e uno ai diportisti, che contengono le spugne FoamFlex, brevettate e sviluppate dall’azienda italiana T1 Solutions. Queste spugne sono realizzate in poliuretano espanso a celle aperte, idrofobe al 95% e idrofile al +99%, quindi respingono l’acqua fino al 95% e assorbono l’olio fino a oltre il 99%. Sono riutilizzabili fino a 200 volte senza perdere le caratteristiche di assorbenza e la resistenza del materiale, riducendo il rischio di dispersione di materiale inquinante in acqua. Inoltre, permettono di recuperare e stoccare gli oli raccolti per il riutilizzo in alcuni cicli produttivi, contribuendo all’economia circolare e riducendo significativamente lo smaltimento di rifiuti solidi. Nel dettaglio i kit contengono:

Kit Port i : include 10 spugne rettangolari lunghe 3 metri, utilizzate per assorbire oli e idrocarburi in caso di sversamenti nello specchio acqueo portuale.

: include 10 spugne rettangolari lunghe 3 metri, utilizzate per assorbire oli e idrocarburi in caso di sversamenti nello specchio acqueo portuale. Kit Diportisti: distribuito a 1.000 diportisti, contiene 3 spugne, guanti monouso e sacchetti per la raccolta delle spugne imbevute di oli. È pensato per l’uso in situazioni di emergenza, come piccoli sversamenti in acqua o nella sentina delle barche, prevenendo potenziali contaminazioni.

L’obiettivo del progetto è dotare 40 porti italiani entro il 2025 di questi innovativi kit, capaci di raccogliere fino a 2.700 tonnellate di oli, equivalenti a un serbatoio di benzina per oltre 960.000 auto. Inoltre, Q8 Italia prevede di dotare 1.000 imbarcazioni (dotate di motore entrobordo) iscritte all’edizione 2024 della regata Barcolana con i kit per diportisti.

“Abbiamo scelto di fare tappa a Messina in Sicilia, un crocevia strategico per tutto il Mediterraneo. Il legame con il territorio è per noi un valore essenziale – ha dichiarato Bashar Al Awadhi, Amministratore Delegato di Q8 Italia – e siamo orgogliosi di essere presenti con iniziative che favoriscono lo sviluppo economico, sociale e culturale della città. Progetti come Q8 Sailing For Change ne sono un chiaro esempio, dimostrando il nostro impegno verso la sostenibilità e la comunità locale.”

Il Progetto

“Q8 Sailing for Change” è un viaggio in barca a vela intorno alla penisola italiana, in linea con gli obiettivi ESG di Q8.

Il progetto è realizzato con il supporto tecnico e scientifico di LifeGate, società benefit considerata da oltre vent’anni l’hub di riferimento per lo sviluppo sostenibile.

Il calendario del tour

Dopo Messina, il viaggio di Q8 Sailing For Change farà tappa a Brindisi, Ravenna concludendo il suo viaggio a Trieste, dove Q8 prenderà parte alla prestigiosa regata Barcolana.

A proposito di Q8

Q8 è uno dei principali player italiani del settore dell’energia che garantisce la mobilità delle persone e delle merci. La società è attiva nell’intero ciclo integrato del downstream, dalla raffinazione al consumatore finale grazie ad una rete capillare di stazioni di servizio distribuite sull’intero territorio nazionale e a una logistica che si sviluppa coerentemente a supporto dell’intera rete distributiva. Q8 è inoltre attiva, attraverso altre società del Gruppo, nel segmento della produzione dei biocarburanti sostenibili e nel mercato delle vendite dirette (extra-rete), dei lubrificanti e dei carburanti per la marina e per l’aviazione. Al centro della strategia di Q8 la sostenibilità del business che persegue coniugando sinergicamente salvaguardia dell’ambiente, sviluppo sociale e crescita economica.