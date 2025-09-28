Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni. Italia ottava e nona in qualifica

Heerde (Olanda) E’ iniziato a Heerde, in Olanda, il Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni. Su una pista dal fondo sabbioso e molto impegnativo visti i canali profondi, l’Italia ha concluso le qualifiche odierne all’ottavo posto tra i Quad e al nono tra i Sidecar.

Quadcross – La sfortuna ha colpito la nostra nazionale fin dalla prima manche, ma le prestazioni offerte dagli atleti azzurri hanno messo in mostra le loro potenzialità in vista delle gare. Nella prima manche Nicolò Roagna ha forato mentre era in buona posizione, lo pneumatico è uscito dalla sua sede e l’azzurro è stato costretto al ritiro. Nella heat successiva Lorenzo Taricco si è classificato sesto conducendo una gara regolare mentre in gara 3 Patrick Turrini, autore di buoni tempi, ha concluso ottavo dopo essere stato tra i protagonisti.

Al termine delle qualifiche, gli Stati Uniti hanno conquistato la pole con tre punti davanti a Olanda (3) ed Estonia (4). L’Italia, ottava, conta 14 lunghezze.

Sidecarcross – Esperienza internazionale per gli italiani impegnati in questa disciplina. Nella prima manche di qualifica l’equipaggio Bernardini – Pasqui ha chiuso nono mentre la coppia Fiorini – Liviani ha terminato la seconda heat in decima piazza. Miglior risultato azzurro, il settimo posto dei fratelli Lasagna nell’ultima gara di giornata.

Pole position all’Olanda con due punti davanti a Gran Bretagna (4) e Germania (5). Nona la Maglia Azzurra a quota 16.

Dopo i Warm-up, domani le gare inizieranno alle 11.00 per i Quad e alle 12.00 per i Sidecar. Le premiazioni sono previste alle 17.30.

Nicola Montalbini, Commissario Tecnico FMI Quadcross: “La nostra squadra è nuova rispetto alle edizioni passate ma siamo già un bel gruppo. Il fondo della pista non è particolarmente idoneo alle nostre caratteristiche ma sono certo che i piloti azzurri riusciranno ad affrontare nel miglior modo possibile le gare”.

Antonio Assirelli, Coordinatore del Comitato Quad e Sidecar FMI e per l’occasione Commissario Tecnico FMI Sidecarcross: “Il tipo di guida richiesto agli atleti italiani in questa occasione è diverso rispetto a quanto sono abituati, ma sono tutti carichi e motivati. Daremo il meglio sia nel Quadcross che nel Sidecarcross”.

Com. Stam. + foto FMI