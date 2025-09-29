Sport

Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni. Italia sesta e settima

Nicolò Roagna Ph FMI

Heerde (Olanda). Il Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni è andato in scena oggi a Heerde, in Olanda, su una pista di difficile interpretazione visto il fondo sabbioso e i profondi canali venutisi a creare.

L’Italia del Quad ha provato ad inserirsi tra le squadre della top 5. Nella prima manche Lorenzo Taricco e Nicolò Roagna hanno chiuso rispettivamente 10° e 14°. Patrick Turrini è entrato in gioco nella seconda heat e ha chiuso 8° mentre Lorenzo Taricco si è piazzato 15°. Nell’ultima e decisiva manche Turrini e Roagna si sono classificati rispettivamente 9° e 13°. La nostra nazionale ha chiuso il Trofeo delle Nazioni in sesta posizione con 54 punti. L’Olanda, squadra di casa, ha conquistato il Trofeo con 22 lunghezze davanti a Stati Uniti ed Estonia.

Le gare dei Sidecar non sono state semplici per gli azzurri. Nella manche di apertura Bernardini – Pasqui e Fiorini – Liviani hanno occupato la 14° e 16° posizione sul traguardo. Undicesimi Ivo e Ivan Lasagna in gara 2, che ha visto l’equipaggio Fiorini – Liviani 14°. Nella terza e ultima heat i fratelli Lasagna sono stati costretti al ritiro mentre Bernardini – Pasqui hanno ottenuto il quindicesimo posto. Anche in questa categoria l’Olanda ha vinto il Trofeo, con soli 7 punti; Gran Bretagna e Francia hanno completato il podio. Italia settima con 70 lunghezze.

Nicola Montalbini, Commissario Tecnico FMI Quadcross“I ragazzi hanno dato il massimo su una pista che ha proposto delle difficoltà di altissimo livello per tutti i piloti. I nostri atleti hanno cercato di interpretarle al meglio e si sono difesi con grinta; puntavamo a qualcosa in più in termini di risultato, ma sapevamo che sarebbe stato difficile”.

Antonio Assirelli, Coordinatore del Comitato Quad e Sidecar FMI e per l’occasione Commissario Tecnico FMI Sidecarcross: “Tutti i piloti sono stati davvero encomiabili; si sono confrontati con i migliori al mondo su una pista e una tipologia di terreno che non sono nelle nostre corde, anzi. Ultimamente ci eravamo abituati bene con i risultati di questa competizione, ma dobbiamo essere soddisfatti anche delle prestazioni odierne. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile con il loro impegno, spirito di squadra e passione questa esperienza”.

Bernardini – Pasqui Ph FMI
