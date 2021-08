Sabato scorso, dichiara il coordinatore provinciale della Lega On. Vincenzo Figuccia, ho avuto il piacere di partecipare ad un incontro con una categoria che, spesso, viene sottovalutata e additata. I cacciatori, considerato il bagaglio di conoscenze pratiche e geografiche del territorio e del campo venatorio, sono in grado di dare anche un prezioso supporto per la prevenzione degli incendi.

Il tema dei cacciatori va affrontato in maniera seria coinvolgendolo in percorsi che riguardano la fruizione del patrimonio naturalistico. Nessuno ama l’ambiente come può farlo il cacciatore, nessuno conosce meglio ogni angolo dei boschi Siciliani come sa fare il cacciatore. È per questa ragione che mi sono convinto di sposare questa causa, presentando iniziative che parlano di turismo rurale che puntino alla salvaguardia dell’ambiente a partire proprio dal coinvolgimento di questi uomini.

L’idea di “investire” i cacciatori per svolgere tale attività, nasce con lo scopo esclusivo di valorizzare questo straordinario mondo in quanto rappresentano una vera e propria risorsa a tutela di tutto il territorio Siciliano.

Durante la riunione svoltasi sul lago di Pergusa, conclude il deputato Regionale, si è discusso delle problematiche sia pratiche che burocratiche che coinvolgono l’attività. Ho deciso di seguire con attenzione le varie sfaccettature cercando di portare soluzioni che possano dare la giusta visione a questa antica pratica, spesso, attaccata e denigrata.

La caccia, commenta il commissario cittadino del partito a Belmonte Mezzagno, non è un hobby o un semplice passa tempo, la caccia è cultura così come l’agricoltura e la pastorizia. Purtroppo, però, a causa delle nuove normative e dei ricorsi presentati, la stagione ultimamente comincia in ritardo e finisce in anticipo.

Serve un quadro normativo che dia certezze alla caccia, ai cacciatori e alle pubbliche amministrazioni, conclude l’esponente Belmontese. Si tratta di un fenomeno poco conosciuto che, piuttosto che ostacolato, dovrebbe essere recuperato.

Com. Stam.