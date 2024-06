Qualificazioni olimpiche skateboarding. Quattro azzurri pronti a centrare il sogno Paris 2024

Grandissime possibilità per Sorgente e Mazzara. Ancora in gioco Aquila e Zarattini – Capitolo finale a Budapest per le Olympic Qualifier Series di skateboarding Park e Street. Quattro azzurri ancora in corsa per Paris 2024.

Il prossimo weekend al Ludovika Campus della capitale ungherese si riparte dal migliore risultato in chiave italiana, quello di Alex Sorgente, nella competizione del Park. L’italoamericano della Florida nella precedente tappa di Shanghai aveva chiuso decimo con una grande prova, salendo così in posizione ottimale nella classifica delle Series (OQS), portandosi in 13° posizione, quando manca solo questo ultimo appuntamento prima dei Giochi Olimpici.

Speranze azzurre, dal 20 al 23 giugno, affidate anche all’altro talento del Park tricolore, il romano Alessandro Mazzara, in 21esima posizione della classifica generale delle OQS, con grandissime possibilità di entrare nel gotha dello skateboarding mondiale a Parigi 2024. A fine luglio saranno infatti solo 22 atleti per ogni disciplina (Street e Park) e categoria (maschile e femminile) a contendersi le medaglie olimpiche. (vedi qui il sistema di qualificazione).

“Lo skatepark di Budapest ha un disegno e delle strutture molto particolari – ha sottolineato il CT della Nazionale Park, Daniele Galli – Siamo molto curiosi di vederlo dal vivo. L’obiettivo è quello di arrivare in finale con almeno un nostro atleta e di assicurarci al 100% i due posti nella disciplina park maschile alle olimpiadi di Parigi. Non sarà per nulla facile recuperare posizioni e punti importanti persi da Lucrezia Zarattini nelle ultime gare della competizione femminile. Siamo consapevoli di questo e ce la metteremo tutta per fare del nostro meglio”.

Compito difficile ma non impossibile dunque per l’azzurra Lucrezia Zarattini nella prova femminile del park, che la vede partire leggermente attardata nel ranking generale, dopo l’ultima tappa di Shanghai, dove aveva centrato la quarantesima posizione. Giochi comunque ancora aperti per l’italiana.

Road To Paris che vede, nell’altra disciplina olimpica dello Street, il nostro Agustin Lautaro Aquila in 40° posizione del ranking delle Series (OQS), dopo la gara della Repubblica Popolare Cinese. L’azzurro proverà a dare tutto, consapevole delle sue enormi potenzialità e delle bellissime ultime prove proposte.

“A Budapest Agus avrà l’ultima possibilità per qualificarsi a Parigi – ha detto il CT Street, Mattia Restante – Sarà molto difficile ma faremo il massimo, cercando di scalare più posizioni possibili nel ranking”.

Tutto pronto a Budapest, spazio ora alle competizioni a partire da giovedì 20 giugno.

Forza Azzurri!

foto copertina Eva Niedzielska

Rivivi tutte le gare dei nostri atleti e lo spettacolo delle Olympic Qualifier Series su: https://olympics.com/it/olympic-channel

Tutti i risultati: qui

Seguici su Fisr: qui

Com. Stam.