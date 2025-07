Qualifiche Mondiale Motocross Junior. L’Italia brilla nella 125 cc

Buoni riscontri anche nella 85 cc, prime esperienze internazionali per i giovanissimi della 65 cc. Il Mondiale Motocross Junior ha preso il via oggi a Romagné, in Francia, con le prove odierne in cui si sono confrontati piloti provenienti da 34 Paesi.

Gli azzurri hanno brillato nella 125 cc, con Nicolò Alvisi (nella foto) e Niccolò Mannini rispettivamente 1° e 3° nelle Prove Cronometrate del Gruppo B. 1’50”269 il tempo del pilota Ktm, 1’52”037 il crono del rappresentante TM. Alvisi sarà il primo a scegliere il cancelletto domani, in gara, perché il miglior tempo del Gruppo A è stato siglato dal transalpino Mano Faure in 1’50”441; 7° di quest’ultimo raggruppamento Filippo Mantovani in 1’52”511. I giovani italiani hanno dimostrato di trovarsi a loro agio su un tracciato tecnico e impegnativo.

Nella 85 cc, ottimo 5° posto di Tommaso D’Amico nel Gruppo A. 1’58”687 il suo risocontro, a 3 secondi dal leader estone Lucas Leok. Buon 7° Francesco Assini. Attardato, nel gruppo B, Pietro Riganti che è dovuto passare dalla Last Chance Race, qualificandosi secondo e ottenendo quindi il pass per le gare di domani.

Primissime esperienze iridate per gli azzurri della 65 cc. Brando Danesi e Daniel Corda si sono classificati 10° e 12° nel Gruppo A mentre Riccardo Galia si è piazzato 9° nel Gruppo B. Costretto alla Last Chance Race, Nicolò Fratacci, quinto in questa manche e secondo pilota di riserva per le manche di domani.

Alessandro Lupino, Commissario Tecnico: “Possiamo ritenerci soddisfatti di quanto visto oggi in pista da parte dei piloti Maglia Azzurra. I ragazzi della 125 cc sono stati davvero molto bravi, hanno dimostrato di poter competere con i migliori e domani dovranno continuare a dare il massimo come già stanno facendo. Nella 85 cc abbiamo avuto alti e bassi, ma il valore dei nostri atleti è molto alto e dovremo cercare di essere protagonisti. Sono fiducioso per i giovanissimi della 65 cc: approcciare questo tipo di competizioni non è mai facile ma il loro entusiasmo potrà aiutarli a fare bene. Mi aspetto gare molto equilibrate e di alto livello in tutte le categorie. Diversi piloti si conoscono ma al Mondiale Motocross Junior non è raro assistere a sorprese che possono rompere gli equilibri previsti”.

Com. Stam. + foto FIM