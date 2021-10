Cittadella e Verona fronteggiano le “montagne” Ferrara e Milano. Per Trieste e Piacenza continua il tour de force mentre salta il big match Asiago – Vicenza

Non c’è due senza tre ed il quarto vien da sé. Eccoci pronti ad immergerci in un altro turno di Serie A, il quarto appunto, che ci porterà a vivere un altro sabato ricco di hockey. Ci stiamo prendendo gusto, i palazzetti sono tornati a brulicare di giocatori e finalmente anche gli spettatori fanno la loro timida apparizione, ormai attendiamo con ansia e trepidazione questi appuntamenti settimanali. E come è giusto che sia, come avviene quando si segue un’emozionante serie televisiva, si attende con bramosia la puntata successiva per conoscere cosa accadrà ai protagonisti.

Di certo quella che sta vivendo Asiago non è una sit-com, bensì un thriller che sta lasciando tutti con il fiato sospeso. Non sembra infatti sbloccarsi la situazione del campo di via Cinque, dove i sigilli continuano a serrare le porte di entrata e così la formazione dell’altopiano, dopo aver sfiorato il colpaccio a Milano la scorsa settimana, dovrà nuovamente incrociare le braccia e fare da spettatrice. La gara contro Vicenza, una di quelle che avrebbe davvero incollato in molti davanti al televisore, verrà messa in stand-by in attesa di trovare una data di recupero. Ultima chance per Asiago che dal prossimo turno in casa sarà costretta a “subire” la decisione dell’ufficio Gestione Campionati circa la sede di gara se lo stato di chiusura della “tana delle vipere” dovesse perdurare. Se ci chiedessero di dare un titolo a questa assurda situazione sarebbe: “Aprite quella porta!!!”

Difendere la propria pista! Questo è l’imperativo di Cittadella che dovrà ricorrere a tutte le energie per fermare il Ferrara, una delle formazioni più pericolose di questa stagione. I veneti sono chiamati ad una gara perfetta, nessuna possibilità di esitazione, se vogliono sbloccare la loro classifica ed iniziare a mettere a frutto il lavoro che coach Marobin sta svolgendo da questa estate. Il vice presidente granata Giulio Fior alla vigilia mostra tranquillità e cauto ottimismo: << Sarà una partita difficile contro Ferrara, ma la giocheremo con il favore della pista di casa. Le premesse per interrompere la nostra serie negativa ci sono, nonostante gli estensi siano uno degli avversari più tosti della stagione. I ragazzi sono carichi, il gioco di squadra diventa sempre più efficace e il morale è positivo. L’allenamento continua a ritmi elevati e darà i suoi frutti >>. Il Ferrara cerca invece conferme, non tanto dal punto di vista del risultato, due gare su due vinte, ma da quello dell’organizzazione di gioco. Contro il Verona, una settimana fa, l’impressione è stata quella di aver sofferto troppo rispetto a ciò che ci si aspettava. Ne è convinto anche Alessio Lettera uno dei giocatori di spicco della formazione estense: << C’è da lavorare ancora tanto, soprattutto sotto l’aspetto tattico, il gruppo c’è, la voglia anche, aggiustando qualche dettaglio secondo me possiamo fare un ottimo campionato e toglierci molte soddisfazioni. Per quanto riguarda la partita di sabato scorso non abbiamo espresso affatto il gioco che avevamo programmato giocando in modo un po’ approssimativo, adesso testa al Cittadella perché sarà un’altra bella partita>>.

Sfumati tre punti pesantissimi, che ad un certo punto del match sembravano anche alla portata, il Verona ci riprova ma stavolta contro Milano. Gli scaligeri, con 2 sconfitte ed 1 vittoria finora, alzano il tiro e proveranno ad impensierire anche Fiala e compagni. Entrambe escono da gare tirate e dal risultato a lunghi tratti incerto. I presupposti che possa uscirne fuori un incontro interessante e ricco di sorprese ci sono, ma come sempre sarà la pista ad emettere il verdetto finale. In casa veronese c’è tutto l’intento di continuare la crescita nelle prestazioni, ma con il chiaro intento di cercare anche i punti come si intuisce dalle parole del responsabile del settore hockey del Cus, Rossano Freschi: << Questa è una delle gare impegnative che abbiamo in questo inizio di campionato. Dopo aver perso qualche giocatore importante, Milano ha in estate colmato queste assenze con giocatori di grande spessore che li ha resi nuovamente competitivi. Ci sarà quindi molto da sudare per i nostri ragazzi, ma dopo l’ottima prestazione ci fanno essere molto fiduciosi. Ci sono ancora delle situazioni di gioco da rivedere, ma un po’ alla volta, i ragazzi stanno assimilando gli schemi di Coach Roffo e le trame di gioco iniziano ad essere più fluide rispetto alle prime partite >>. Milano è però una squadra esperta, sa dove si nascondono le insidie e non ha nessuna voglia di farsi trovare impreparata. La vigilia dei meneghini nelle parole di Luca Ronco: << Stiamo lavorando molto sugli aspetti tattici, soprattutto sull’impostazione in fase difensiva, cercando di mettere in pratica i dettami del nuovo coach. Sabato a Verona sarà un bel banco di prova su una pista che non abbiamo mai gradito per via della superficie. Sono curioso di vederli all’opera, sulla carta hanno costruito un buon mix tra giovani e veterani e sabato scorso hanno messo in difficoltà il Ferrara. Per quanto mi riguarda sono carico per questa stagione iniziata nel migliore dei modi: è sempre più difficile conciliare l’hockey con il lavoro, ma ne vale la pena >>.

Ritrovato qualche giocatore da integrare nel roster e con qualcun altro nel mirino (sono dati in arrivo ben 3 stranieri alla corte di coach Florean), l’Edera Trieste cercherà di trovare il sorriso (prestazione o punti?) contro il Monleale. Eppure l’obiettivo non sembra così facile per i giovani atleti giuliani, ancora lontani da quella che sembra una forma ed un’organizzazione di gioco all’altezza della massima serie. Di fronte ci saranno i “falchi” piemontesi reduci dalla prima vittoria stagionale (sul Cittadella) ed in crescita uscita dopo uscita. Non sarà dunque facile per il presidente e coach Roberto Florean che ammette: << Ho analizzato l’ultimo match e purtroppo manchiamo di disciplina, nessun ordine in campo, nessuna tattica, nessuna comunicazione tra compagni. Tra uomini persi ed allenamenti non fatti questo è il risultato. Dovremo ricostruire con calma e pazienza per raggiungere il nostro obiettivo, ma soprattutto per prepararci alla fase calda della stagione con un team solido ed equilibrato. La voglia non manca. Per ora dobbiamo giocare partita dopo partita pensando solo a migliorare >>. La tensione per la gara però non è soltanto di casa all’Edera, il Monleale la sente e non ha voglia di mancare l’appuntamento come ci racconta Riccardo Oddone: << Sarà una partita molto dura, noi dobbiamo assolutamente portarci a casa i 3 punti per salire in classifica e quindi tutte le pressioni saranno dalla nostra parte, mente loro giocheranno più “liberi” mentalmente. Dovremmo dimostrare di essere cresciuti caratterialmente, sbagliare poco in difesa ed essere il più cinici possibile davanti alla loro porta >>.

Si pensava potesse terminare presto la serie di gare impossibili per la Lepis Piacenza che invece sarà chiamata ancora una volta a mettere in pista orgoglio e voglia di dimostrare di saper reagire. In terra emiliana arriveranno i Ghosts Padova, non una squadra che si potrebbe definire abbordabile in quanto attualmente una delle tre capolista assieme a Milano e Vicenza. I “fantasmi” aleggiano in alta quota, sembrano anche prenderci gusto, e difficilmente sottovaluteranno l’impegno di sabato, ma Daniele Carron sprona ugualmente i suoi compagni invitandoli a non abbassare la guardia: << Ci aspetta una partita tutt’altro che scontata. Il campo di Piacenza non sarà di certo un punto a nostro favore e affrontiamo una rosa da non sottovalutare soprattutto se in casa loro. Mantenere la disciplina e l’ordine in campo sarà fondamentale se vogliamo portare a casa i tre punti >>. Piacenza non può però rischiare di entrare in un loop negativo, la stagione è lunga e tutto è ancora possibile. La Serie A oltre ad essere preparazione fisica è anche resistenza mentale e per i ragazzi di Turillo è finalmente arrivata l’ora di poter contare sull’americano Taylor.

Nel nostro fine settimana hockeistico, a differenza del “sabato del villaggio” dove il piacere sta nell’attesa, riusciamo ad assaporare la gioia e la festa proprio quando essa è reale ed in corso. Buone gare a tutti!



Serie A – Il programma della 4a giornata (sabato 23 ottobre 2021):

Ore 18:30 Cittadella Hockey – Ferrara Warriors (Arbitri: Gallo – Grandini)

Ore 18:45 Cus Verona – HC Milano (Zoppelletto e Mancina)

Ore 19:30 Edera Trieste – Monleale Sportleale (Favero e Monferone)

Ore 20:30 Lepis Piacenza – Ghosts Padova (Chiodo e Colcuc)

Asiago Vipers – Diavoli Vicenza (Rinviata a data da destinarsi)



La classifica dopo 3 gare: HC Milano, Diavoli Vicenza e Ghosts Padova punti 9, Ferrara Warriors* punti 6, Asiago Vipers*, Monleale Sportleale e Cus Verona punti 3, Edera Trieste, Cittadella Hockey e Lepis Piacenza punti 0



*una gara in meno

Foto Vanessa Zenobini

Com. Stam.