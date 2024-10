Quarta giornata serie A1: le ragazze espugnano Casale e ipotecano la semifinale

Campionesse in carica sconfitte sia all’andata a Palermo che al ritorno oggi per 3-1 Bene anche il team maschile che prevale per 4-2 sul Tc Italia Forte dei Marmi

Doppietta Ct Palermo nella quarta giornata della fase a gironi della serie A1 maschile e femminile. Alla convincente affermazione targata team femminile per 3-1 in quel di Casale Monferrato, ha risposto il team maschile che, in una gara iniziata alle ore 10 e terminata alle ore 18, ha battuto in casa Forte dei Marmi grazie anche ad un eroico Alessandro Giannessi.

Il blitz esterno contro le campionesse in carica di Casale Monferrato battute anche all’andata a Palermo permette alle ragazze del club di viale del Fante di rafforzare il primo posto, dato che il Tc Padova segue le siciliane a 4 lunghezze; 10 punti per il Ct Palermo, 6 per le biancoscudate, 4 punti per Casale e 2 per il Park Genova quando mancano ancora due giornate prima delle semifinali e dei play out. Accedono alle semifinali le prime due di ognuno dei due gironi.

Domenica 3 novembre il Ct Palermo riceverà il Park Genova. Sulla terra indoor piemontese quest’oggi altra notevole performance messa a segno dalla ventenne top 10 del ranking Wta azzurro Giorgia Pedone vittoriosa in rimonta sulla toscana Jessica Pieri. Molto bene anche Anastasia Abbagnato che tra poche settimane compirà 21 anni la quale prevale a spese di Soane Mendes. Buona la prima in maglia Ct Palermo per la 28enne rumena Irina Fetecau, n. 506 al mondo, schierata a numero 3 che ha sconfitto la giocatrice del vivaio di Casale Greta Rizzetto.

Nel doppio, Rizzetto e Mendes hanno superato Fetecau e Virginia Ferrara.

Presente in Piemonte il delegato allo sport Piero Cammarata che si è così espresso.

“Splendida vittoria sui campi della Società Canottieri Casale, tre punti che ci avvicinano al 1° posto che rappresenta un viatico importante per la semifinale in quanto potremo disputare il ritorno in casa. Anche oggi Pedone è stata bravissima a mettere sui binari giusti la sfida contro una valida giocatrice come Jessica Pieri facendo leva sulle sue ormai proverbiali doti di tenacia e combattività. Fetecau si è subito ben integrata con le compagne mentre Anastasia ha confermato le sue doti”.

Tre punti voluti con tutte le loro forze dalla compagine maschile che dopo una durissima lotta ha la meglio nei confronti di Forte dei Marmi. Successo molto importante in ottica secondo posto che garantisce la salvezza senza ricorrere ai play out. I cinque punti che separano il Ct Palermo dalla prima piazza occupata da Santa Margerita Ligure sembrano difficilmente smontabili a sole due gare dalla fine della fase a gironi, gare che Caruso e compagni giocheranno il 3 e il 10 novembre fuori casa a Ravenna sul veloce indoor e a Santa Margherita su erba sintetica.

Nella gara disputata oggi davanti a una buona cornice di pubblico menzione a parte per il mai domo 35enne ligure Alessandro Giannessi che vince il singolare contro il 19enne sardo Lorenzo Carboni dopo 3 ore e 20 minuti di dura battaglia proprio come domenica scorsa quando lo spezzino sconfisse sempre in tre set Filippo Romano. “Gianna” si è poi ripetuto nel doppio in coppia con il giovane 17enne elemento del vivaio Riccardo Surano.

I singolari si erano chiusi sul 3-1 grazie anche alle bellissime vittorie messe a segno dal 20ene mancino Gabriele Piraino in due parziali sull’iberico Miguel Damas Soriano, n. 360 al mondo, e dall avolese classe 1992 Salvatore Caruso, al suo 3° anno di militanza con questi colori, che ha avuto ragione in tre set del licatese Luca Potenza. Nulla da fare invece per Francesco Mineo superato dal 23enne Marco Furlanetto giocatore del vivaio del Tc Italia al pari di Carboni.

Nell’altro doppio, Potenza e Furlanetto hanno battuto Piraino e Caruso.

Ct Palermo – Tc Italia 4-2

Alessandro Giannessi b.Lorenzo Carboni 7-5 4-6 7-5

Salvatore Caruso b. Luca Potenza 6-3 6-7 6-4

Gabriele Piraino b.Miguel Antonio Damas Soriano 6-4 6-3

Marco Furlanetto b. Francesco Mineo 6-1 6-4

Marco Furlanetto – Luca Potenza b. Salvatore Caruso – Gabriele Piraino 7-6 6-2

Alessandro Giannessi – Riccardo Surano b.Walter Trusendi – Niccolò Ferrari 6-7 6-3 10-7

Società Canottieri Casale – Ct Palermo 1-3

Giorgia Pedone b.Jessica Pieri 4-6 6-4 6-0

Anastasia Abbagnato b. Seone Mendez 6-3 6-4

Irina Fetecau b. Greta Rizzetto 6-2 6-4

Greta Rizzetto Seone Mendez b. Virginia Ferrara – Irina Fetecau 6-3 6-4

CS + foto

La squadra maschile di serie A1

Il dirigente Piero Cammarata, Giorgia Pedone e il vicecapitano Davide Freni

Alessandro Giannessi