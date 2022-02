Quarta vittoria di fila per Torrenova: al Pala LuxorBuilding battuta Cassino!

Quarto successo consecutivo per la Fidelia Torrenova, che al Pala LuxorBuilding batte la BPC Virtus Cassino per 71-60 al termine di una gara equilibrata. La squadra di coach Bartocci conduce per 39’ dopo il 2-5 in avvio di gara e conquista una vittoria importantissima in chiave salvezza.

Ottima prova di squadra, con su tutti la doppia doppia da 22 punti e 15 rimbalzi di Zucca, seguito dai 18 e 7 di Perin e gli 11 punti di Tinsley.

Fidelia Torrenova – BPC Virtus Cassino 71-60 (21-12, 38-33, 53-50)

Fidelia Torrenova: Zucca 22 (7/11, 2/4), Perin 18 (1/1, 4/9), Tinsley 11 (1/4, 3/7), Galipo 8 (1/1, 1/2), Bianco 6 (2/2), Vitale 4 (2/3, 0/6), Nuhanovic 2 (1/2), Bolletta (0/7, 0/1), Farina (0/1 da 3), Zanetti (0/1, 0/1), Saccone ne. Coach: Bartocci.

Forio d’Ischia: Borsato 24 (4/6, 4/10), Lestini 18 (5/6, 2/12), Ly-lee 9 (4/8, 0/1), Teghini 6 (2/3, 0/5), Provenzani 3 (1/2, 0/1), Ani (0/2, 0/3), Balducci (0/2 da 3), Idrissou (0/2), Gambelli, Pontone ne. Coach: Vettese.

Dopo un approccio pigro alla partita, la squadra di coach Bartocci trova la giusta intensità sui due lati del campo. In attacco, poi, la fiducia arriva con i canestri di Zucca, Perin, Vitale e Tinsley, che prima piazzano un 11-0 per il 13-5 a metà primo quarto, poi chiudono 21-12 al 10’. Nel secondo parziale stessa base d’avvio dei primi 10’: Cassino piazza un 0-4 in avvio, poi le bombe di Perin e Galipò, seguiti dall’asse Vitale-Zucca, e la tripla di Tinsley porta Torrenova alla doppia cifra di vantaggio al 19’. La Virtus però non vuole mollare e con Lestini e Borsato accorcia sul 38-33 di fine primo tempo. Borsato e Teghini aprono dopo la pausa lunga, ma le bombe di Tinsley e Zucca, seguita dalla transizione di Perin riportano al +10 la Fidelia, 50-40. I laziali però sono in partita ed un break di 3-10 manda tutti all’ultimo riposo sul 53-50. Cassino torna fino al -2 ad inizio di quarto parziale, ma Galipò e Perin sono l’anima della Fidelia. La squadra di coach Bartocci trascinata così dalla grande intensità difensiva, allunga inesorabilmente e con i canestri di Zucca, Bianco e Galipò porta a casa la vittoria.

