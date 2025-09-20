Quartiere Librino. I Carabinieri arrestano un pusher 19enne

Catania In serata, a Catania, nel quartiere Librino, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti,

hanno tratto in arresto in flagranza un 19enne residente a Catania per detenzione di droghe ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, la pattuglia stava percorrendo viale Nitta quando ha scorto il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, fermo lungo il marciapiedi, con atteggiamento guardingo.

Immediato è scattato il controllo, seguito da una perquisizione personale e domiciliare, durante la quale gli investigatori hanno recuperato 16 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e 90 euro, ritenuti il guadagno dell’attività di spaccio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il giovane pusher è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’atto, mentre droga e banconote stati sottoposti a sequestro.

L’attività dei Carabinieri di Fontanarossa si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale di Catania, volto a contrastare la diffusione delle droghe e a tutelare la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione ai quartieri maggiormente esposti al fenomeno dello spaccio.