Quartiere Librino. Pusher beccato sul pianerottolo: arrestato dai Carabinieri  

Catania Nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Fontanarossa hanno effettuato un controllo mirato presso il cosiddetto “palazzo di cemento” di viale Moncada, nel quartiere Librino, un tempo roccaforte delle piazze di spaccio.

I militari, battendo palmo a palmo i pianerottoli dello stabile, hanno scorto, al terzo piano, un giovane che, alla vista degli investigatori, ha tentato invano di darsi alla fuga per le scale.

Il ragazzo, 20enne residente nello stesso quartiere, è stato però immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione: nel marsupio che aveva a tracolla, aveva nascosto 2 buste sottovuoto contenenti infiorescenze di marijuana per un peso complessivo di 226 grammi. Sulla base di quel ritrovamento, i Carabinieri hanno deciso di approfondire ed effettuare anche una perquisizione presso la sua abitazione, dove hanno recuperato il materiale utile al confezionamento delle dosi di droga e 500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il giovane pusher è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha previsto per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.