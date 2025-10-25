Quartiere “Monte Po” Furbetti “dell’allaccio abusivo” all’energia elettrica: 4 denunciati dai Carabinieri

Catania: Nell’ambito del contrasto al diffuso fenomeno della manomissione dei contatori dell’energia elettrica i Carabinieri della Stazione di Catania Nesima, supportati dai militari del 12° reggimento “Sicilia” ed in collaborazione con gli ispettori dell’Enel, hanno denunciato 4 catanesi del posto per “furto aggravato” di energia elettrica.

In particolare i militari dell’Arma, unitamente al personale tecnico, al termine di mirati accertamenti preliminari, hanno predisposto un controllo presso un complesso residenziale nel quartiere di Monte Po’, scoprendo come due dei denunciati, una 61enne ed un 43enne, avessero manomesso l’impianto elettrico, collegando vari fili sui contatori di altri utenti. Altri due residenti denunciati, un 31enne ed una 39enne, invece, mediante 2 cavi di rame, hanno effettuato l’allaccio diretto abusivo alla rete E – Distribuzione, ottenendo il cosiddetto “bypass del misuratore”, e usufruendo della corrente elettrica direttamente dalla rete pubblica, senza che questa venga correttamente contabilizzata.

Per altri due residenti sono in corso accertamenti per la verifica dei relativi contatori. Il danno economico patito dalla società di distribuzione è ancora in corso di quantificazione.

Gli allacci diretti sono stati rimossi da personale della società Enel, che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza compromesse. Non va, infatti, dimenticato che quanto messo in atto dal giovane è molto pericoloso, perché la procedura dell’allaccio diretto alla rete esclude tutti i dispositivi antinfortunistici con grave rischio di corti circuiti e inneschi d’incendio.

Nel cor­so del­ medesimo servizio sono state identificate una decina di persone, 4 veicoli, con­te­stando 1 vio­la­zio­ne al Co­di­ce del­la Stra­da, per guida con patente scaduta di validità, ed è scattata anche la relativa sanzione pecuniaria.