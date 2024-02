Quartiere “Monte Pò”: i Carabinieri contrastano l’illegalità diffusa e le condotte di guida pericolose

Catania. Il contrasto all’illegalità diffusa, allo spaccio di stupefacenti e alle condotte di guida pericolose sono stati, tra gli altri, gli obiettivi del servizio coordinato a largo raggio svolto nella zona del quartiere di Monte Pò di Catania.

Nella serata, i Carabinieri della Stazione di Catania Nesima, supportati dai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno incrementato, di propria iniziativa, le attività di pattugliamento nel popoloso quartiere, potenziando i controlli nelle zone più frequentate, nonché, effettuando una serie di perquisizioni per la ricerca di armi e droga.

In tale contesto, i militari di un equipaggio, nel corso di un posto di controllo in via Salvatore Salomone Marino hanno fermato un 24enne misterbianchese, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, il quale, sin dalle prime fasi della verifica, ha mostrato un atteggiamento palesemente nervoso.

Il giovane, che era stato visto transitare a bordo di una Fiat Bravo è stato, quindi, perquisito e così, i Carabinieri, hanno trovato in una tasca del maglione in pile, un coltello con la lama ricurva di 4 cm, assolutamente letale, il cui possesso è vietato.

I Carabinieri hanno quindi denunciato il giovane per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”, sequestrando poi il coltello recuperato.

Particolare attenzione è stata poi posta anche ai controlli connessi alla circolazione stradale per contrastare le condotte indisciplinate di guida che possono potenzialmente creare pericolo per la sicurezza pubblica, nonché, per automobilisti e pedoni.

I posti di controllo, capillarmente organizzati in diversi punti del quartiere, in prossimità dei principali assi viari ed incroci principali, hanno permesso di fermare una decina di veicoli ed identificare una ventina di persone, elevando sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada (soprattutto mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, guida senza casco, cintura e patente) per un totale di circa 2.000 €.

Per un veicolo è scattato anche il sequestro amministrativo, mentre ad un automobilista è stata ritirata la patente di guida.