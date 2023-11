“Quartiere San Cristoforo”: denunciati dai Carabinieri due giovani con mazza da baseball “al seguito”

Catania. Passeggiavano a passo svelto tra le strade di “San Cristoforo” i tre giovani fermati dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, due dei quali trovati poi in possesso di mazze da baseball.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto all’illegalità diffusa, nonché ad incrementare il livello di sicurezza reale e percepita nel popolare quartiere di San Cristoforo, nel transitare in via Villascabrosa hanno scorto tre giovani, che in maniera spedita si dirigevano a piedi in direzione della via Stella Polare.

Ad attirare l’attenzione dei Carabinieri è stato un particolare, ossia che due dei predetti giovani presentavano delle evidenti sporgenze che partivano dall’interno del giubbino indossato, come se occultassero qualcosa di voluminoso, pertanto i militari hanno deciso di fare chiarezza sul dettaglio e dunque li hanno fermati per controllarli in maniera più approfondita.

Durante la perquisizione, gli operanti hanno accertato che le sporgenze che avevano notato nei loro giubotti, corrispondevano a delle lunghe mazze di baseball in legno, che i due giovani, un 20enne ed un 21enne entrambi catanesi, nascondevano in modo che nessuno potesse notarle. Entrambe sono state immediatamente sequestrate dai Carabinieri, quella occultata dal 20enne è stata misurata in 63 centimetri ed era caratterizzata da un cappio in spago all’estremità, mentre quella del 21enne è stata misurata in 60 centimetri.

I due giovani non hanno fornito valide giustificazioni in merito al fatto che portassero in giro le due mazze, che sono definite per Legge a tutti gli effetti delle armi bianche se non trasportate per una giustificazione valida, e quindi sono stati denunciati per “porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere”.