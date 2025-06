Quarto posto per Fascicolo a Monza

Primi punti per Beppe Fascicolo nel Campionato Italiano Gran Turismo serie Endurance. Nel secondo round stagionale, il pilota veneto ha ottenuto un quarto posto nella classe GT3 Am sul tracciato di Monza.

Fascicolo, infatti, a causa di un incidente verificatosi nel primo appuntamento di Misano non era riuscito a concludere la prova. Grazie a questo risultato Beppe, che quest’anno corre con la Mercedes AMG GT3 numero 16 del team Antonelli Motorsport insieme ad Aaron Farhadi e a Filippo Bencivenni, è riuscito a raccogliere i primi punti del 2025.

“Sono soddisfatto del lavoro della squadra, dei meccanici e della sintonia che si è creata con gli altri piloti – ha commentato Fascicolo – siamo un trio affiatato e quando sono con loro mi sento ringiovanire. Il passo è andato in crescendo, nonostante nelle prove libere non abbiamo avuto molto tempo per girare a causa delle bandiere e delle varie interruzioni. La qualifica è andata bene e abbiamo ottenuto il quinto crono. La gara poi è stata molto combattuta, ci siamo fatti valere e abbiamo lottato anche per un posto sul podio. Durante il mio stint sono stato colpito da una vettura della GT Cup che fortunatamente non ha provocato danni gravi e pertanto siamo riusciti ad arrivare alla bandiera a scacchi. Torniamo da Monza con un quarto posto che consideriamo un risultato positivo. Resta forse il rammarico per il fatto che nella nostra classe sono iscritti piloti professionisti che forse non dovrebbero correre con noi. Speriamo che per il prossimo appuntamento possa cambiare qualche cosa. Ringrazio gli amici, gli sponsor e i familiari che sono venuti a Monza. Ho sentito il loro supporto che mi ha aiutato e mi ha dato la carica necessaria per dare il meglio”.

Il Campionato Italiano Gran Turismo lascia spazio alla serie Sprint, mentre la Endurance dove Fascicolo è protagonista, ritorna dall’1 al 3 agosto sul tracciato di Imola.

