Dal 16 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “QUASI CINQUANT’ANNI” (Alka Record Label), brano estratto dall’album di debutto solista di RENESTO.

QUASI CINQUANT’ANNI” è un affresco dipinto sul muro ingiallito di una storia d’amore incompiuta. Attraverso di essa si rappresentano i luoghi, le abitudini, gli oggetti culto di una fetta di adolescenza vissuta tra gli anni 80′ e 90′ in una città di provincia. Questo brano è una metafora della vita che ti accarezza, ammicca, illude e mai si fa prendere.

La traccia è contenuta nell’album d’esordio di RENESTO dal titolo “Come stiamo andando?”, pubblicato nel luglio 2020 per l’etichetta Alka Record Label , prodotto da Michele Guberti e Federico Viola e registrato presso l’Animal House Studio di Ferrara.

Spiega l’artista a proposito del pezzo: «Mi piace dedicare questa canzone a tutti coloro che credono di aver trovato la cosa, la persona, il sogno che cercavano da sempre».

Il videoclip ufficiale del brano, ideato e realizzato da Michelangelo Ingrosso, vuole rappresentare, attraverso la danza interpretata da Federica Fabbrizzi e Rajabu Rashidi, la ricerca incessante dell'”altro” che ci libera e ci completa. Le riprese sono state effettuate presso il Teatro Comunale di Ferrara e Villa Mensa di Copparo.



Ascolta ora “Quasi cinquant’anni”



Biografia

Roberto Renesto, in arte Renesto, è nato a Ferrara il 14/10/1969. Pianista, fisarmonicista, autore e compositore non vedente, membro fin dal 1989 del gruppo Strike, band affermata a livello nazionale nei primi anni 90’ con la quale ha prodotto numerosi lavori discografici e partecipato a centinaia di “live” fino ad oggi. Fin dalla prima adolescenza la musica è stata per Renesto una vera compagna di vita, un mezzo per scavalcare gli ostacoli che gli si ponevano di fronte, per aumentare la propria autostima e conseguentemente la propria definitiva indipendenza. Verso la fine del 2018 è nata in lui forte l’esigenza di interpretare le canzoni di propria produzione e composizione dando vita al suo primo album da solista, con la collaborazione di Michele Guberti e Federico Viola, pubblicato nel 2020. Il 13 dicembre 2019 è uscito per Alka Record Label il primo singolo “La migliore hit sulla luna” di questo nuovo lavoro. Il 17 aprile 2020 è stato pubblicato il secondo singolo “Niente da perdere”. Il 24 luglio 2020 è uscito l’album “Come stiamo andando?” per Alka Record Label. Dal 16 luglio 2021 è disponibile in rotazione radiofonica “Quasi cinquant’anni”, terzo singolo tratto da “Come stiamo andando?”.

