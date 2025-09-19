Quasi maggiorenne fermato con sostanze stupefacenti: denunciato per spaccio

Motta Sant’Anastasia (CT). I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia, impegnati in un servizio di controllo del territorio per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, con particolare attenzione al coinvolgimento di minori e giovani, a tutela della sicurezza e della salute pubblica,

hanno deferito in stato di libertà un 17enne residente a Motta Sant’Anastasia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il giovane, fermato a bordo di una bici elettrica in una via centrale del paese, ha mostrato da subito un atteggiamento sospetto e agitato, inducendo i militari ad effettuare una perquisizione personale. Nel suo marsupio, i Carabinieri hanno scovato diverse dosi di marijuana già confezionate, per un peso complessivo di oltre 11 grammi, oltre a un quantitativo di denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio. A quel punto, i militari dell’Arma hanno deciso di effettuare una perquisizione anche presso il suo domicilio dove, hanno recuperato ulteriore sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi e strumenti tipici del consumo e dello spaccio di droghe.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il ragazzo, che tra pochi giorni sarà maggiorenne, è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, mentre la droga e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.