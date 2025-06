Quattro chiacchiere con gli amici davanti casa…ma era ai domiciliari. Denunciato dai Carabinieri

Catania quartiere librino Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, impegnati nel monitoraggio di soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale, hanno eseguito due distinti interventi che hanno portato alla denuncia di un 25enne per evasione.

Era quasi mezzogiorno quando la pattuglia è intervenuta nei pressi di viale Moncada, dove risiede il giovane, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. I Carabinieri si stavano recando proprio presso il suo appartamento quando, però, lo hanno visto in strada, in compagnia di altri ragazzi, intento a chiacchierare come se non fosse sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo. Alla vista dei Carabinieri, l’evaso ha abbozzato delle scuse, nel tentativo di giustificare la propria uscita non autorizzata, ma gli uomini dell’Arma hanno subito contattato i colleghi della Centrale Operativa per le opportune verifiche nella banca dati delle Forze dell’Ordine, accertando che non aveva alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale , il 25enne è stato perciò condotto in caserma e denunciato per il reato di evasione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Questo genere di attività rientra nel costante impegno dei Carabinieri della Compagnia Fontanarossa per il controllo dei soggetti sottoposti a misure cautelari, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria e assicurare la tutela della collettività.