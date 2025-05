Quattro palermitani in gara agli IBI25

Alle wild card per il main draw assegnate nelle scorse settimane a Cinà e Pedone, si aggiungono quelle tramite il torneo delle pre – qualificazioni a Piraino e Abbagnato in gara nelle qualificazioni

Una giornata quella di sabato 3 maggio che il 21enne mancino Gabriele Piraino difficilmente dimenticherà poichè gli permette, grazie alla vittoria in tre set in poco meno di tre ore di lotta sul 22 enne Samuele Pieri del Tc Bisenzio, di approdare nel tabellone delle qualificazioni del Masters 1000 di Roma.

Il match odierno disputato sulla Supertennis Arena terminato 1-6 6-3 6-4 in favore del tennista del Ct Palermo era la finale delle pre-qualificazioni maschili, torneo indetto dalla Fitp, al cui vincitore appunto veniva assegnato un invito per le qualificazioni che scatteranno lunedì 5 maggio. Domenica 4 maggio si svolgerà il sorteggio.

Piraino, reduce dalla vittoria della scorsa settimana al 30.000 dollari di Santa Margherita di Pula, nel percorso al Foro Italico ha sconfitto, prima di Samuele Pieri, Stefano D’Agostino, Noah Perfetti, Filippo Romano, e venerdì in semifinale, il romano Massimo Giunta.

Il classe 2003 palermitano disputerà per la prima volta in carriera una prova a livello Atp e, cosa ancor più suggestiva, nel torneo preferito da tutti i tennisti azzurri.

Sarà invece in gara nel tabellone principale il 18enne del Country Time Club Federico Cinà cui era stata assegnata una wild card nel giorno della conferenza stampa di presentazione del torneo così come alla 20enne palermitana Giorgia Pedone che, così come “Pallino”, si allena presso il circolo di Viale dell’Olimpo. Per Pedone si tratta un ritorno al Foro Italico avendo giocato il main draw anche nella passata stagione.

Poteva approdare nel tabellone principale femminile, grazie alle pre-qualificazioni, la ventunenne Anastasia Abbagnato, atleta del Ct Palermo, che da circa due anni si allena in Spagna. La semifinale che si è svolta ieri mattina è andata appannaggio della più giovane marchigiana Federica Urgesi che si è imposta per 6-3 6-2. Abbagnato tuttavia giocherà le qualificazioni avendo raggiunto le semifinali dopo le affermazioni a spese di Chiara Girelli, Isabella Serban e Federica Di Sarra. Anche nel 2024 Abbagnato aveva preso parte alle qualificazioni degli Internazionali Bnl d’Italia uscendo però subito sconfitta. Abbagnato, anche in doppio, ha mancato il tabellone principale in coppia con la molisana Nicole Fossa Huergo. La vittoria e la conseguente wild card è andata al duo Pigato – Grant. Nel doppio, ricordiamo, non sono previste le qualificazioni.

Anastasia Abbagnato