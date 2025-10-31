Quattro persone arrestate dalla Polizia di Stato nella stazione FS di Milano Centrale

Tra il 27 e il 28 ottobre, la Polizia Ferroviaria ha arrestato quattro persone all’interno della stazione centrale di Milano. Il primo arresto è avvenuto nella mattinata di lunedì 27 ottobre, quando i poliziotti hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione e armato di coltello nelle vicinanze dei gate di accesso all’area binari.

Gli agenti intervenuti lo hanno condotto negli uffici di polizia e trovato in possesso di documento risultato contraffatto, l’uomo di 42 anni straniero e irregolare sul territorio nazionale è stato deferito in stato di arresto per possesso di documento falso valido per l’espatrio e denunciato in stato di libertà per porto abusivo d’armi e oggetti atti ad offendere. Nella mattinata di martedì 28 ottobre una pattuglia è stata avvicinata da una coppia di turisti, che hanno riferito il furto del proprio trolley all’interno della stazione ferroviaria di Milano Centrale. I poliziotti, nell’immediatezza, si sono posti alla ricerca dell’uomo che è stato trovato ancora in possesso del trolley rubato e arrestato per il reato di furto aggravato. Infine, nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, una pattuglia ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un viaggiatore appena uscito da un ascensore. Quest’ultimo ha riferito ai poliziotti che due donne, con le quali aveva preso insieme l’ascensore, gli avevano asportato una banconota dalla borsa. Gli operanti immediatamente hanno raggiunto le due donne, straniere già note alle Forze dell’Ordine, che sono state riconosciute dalla vittima come le autrici del furto, come peraltro confermato anche dalla visione del sistema di videosorveglianza presente in ascensore, e deferite in stato di arresto per il reato di furto aggravato in concorso.