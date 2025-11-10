Quattro persone denunciate per resistenza a Pubblico Ufficiale. Uno di loro anche per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest

Latina (LT): I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina (LT), a conclusione di mirati accertamenti, hanno deferito, in stato di libertà, quattro persone del luogo, di età compresa tra i 18 e 55 anni, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre uno di loro è stato deferito anche per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici.

Nello specifico, in Latina, intorno alle 02:30, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E, sono intervenuti in viale Pierluigi Nervi di quel centro, dove, poco prima, era stato segnalato un incidente stradale, nel quale erano rimaste coinvolte due autovetture.

Nella circostanza, i Carabinieri, nel procedere ai rilievi del caso, hanno deciso di sottoporre il 55enne ad accertamenti alcolemici, ai quali l’indagato si opponeva. Oltre a rifiutarsi, pronunciava inoltre frasi offesive nei confronti degli operanti. Nel corso dell’intervento, i militari dell’Arma venivano raggiunti da altri 3 soggetti, i quali ostacolavano lo svolgimento delle operazioni di controllo e pertanto, sono stati deferiti anch’essi all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I Carabinieri hanno altresì proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo del cinquantacinquenne.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione