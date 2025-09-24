“QUEEN. ROCK MONTREAL”: il leggendario concerto al cinema solo dal 25 settembre al 1° ottobre

La rock band più iconica del mondo, al culmine della sua potenza live: Queen. Rock Montréal arriva ora al cinema come evento speciale per Nexo Studios

solo dal 25 settembre al 1° ottobre (elenco sale su nexostudios.it e prevendite aperte dal 29 agosto). Il 50° anniversario dell’uscita del leggendario album dei Queen ‘Bohemian Rhapsody’ è anche l’occasione per riscoprire l’immenso repertorio di una carriera unica e irripetibile.

Restaurato in 4K e con audio Dolby Atmos, il film-concerto rappresenta l’opportunità imperdibile per rivivere sul grande schermo tutto il carisma di Freddie Mercury e dei Queen. Un’esperienza cinematografica che restituisce tutta l’energia e la magia del leggendario show del 1981 al Forum di Montréal, durante il celebre The Game Tour.

Nel novembre del 1981, mentre “Under Pressure” raggiungeva la vetta delle classifiche britanniche, i Queen approdavano a Montréal dopo una serie di concerti in Giappone e un trionfale tour da record in America Latina. Quel concerto fu l’unico della band mai registrato interamente su pellicola. Con la regia attenta delle camere e un suono impeccabile, la band offrì una delle sue performance più memorabili. In scaletta alcuni dei brani più amati del repertorio Queen: da Bohemian Rhapsody a Somebody To Love, da Another One Bites The Dust alla prima, storica esecuzione live di Under Pressure.

Un’occasione unica per vedere — e ascoltare — i Queen come mai prima d’ora: sul grande schermo, nella miglior qualità possibile.

L’evento è distribuito in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Studios in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, Radio Capital, MYmovies e in collaborazione con Barley Arts e Universal Music Italia.

