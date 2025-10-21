Questa mattina il Sindaco, Giacomo Tranchida, ha effettuato un sopralluogo per vedere lo stato dei lavori della nuova Scuola Primaria E. Pertini

“Trapani in cammino camminerà con le gambe dei suoi piccoli e giovani cittadini, piccoli e giovani studenti, non solo del quartiere di Sant’Alberto, di Rione Palme, un quartiere molto popoloso.

Per far camminare meglio questi bambini, queste nuove generazioni, questi piccoli cittadini, noi anche qui, in questo quartiere, abbiamo investito un asso nella manica. Abbiamo conquistato un finanziamento di oltre 5 milioni e mezzo di euro, abbiamo abbattuto la vecchia scuola Pertini, anche perché non era a norma, sicurezza eccetera, e già l’impresa in maniera molto veloce, da circa un anno e passa a questa parte, sta realizzando la nuova ed enorme. Creeremo nuovamente questo grande polmone scolastico nel quartiere di Sant’Alberto, nel quartiere di Rione Palme. Scuole moderne, efficienti e sicure, questo serve a questa città, questo serve anche alla professionalità di tanti insegnanti, di tanti docenti, di personale ausiliario. Stiamo ponendo rimedio agli errori del passato, alle cose non fatte nel passato. Anche in questo grande quartiere, forse il più grande quartiere di Trapani, la scuola più grande di Trapani, il futuro cammina con le gambe della scuola dei nostri bambini”

Com. Stam.