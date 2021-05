Il tema degli assembramenti da tempo impegna gli attori chiamati ad occuparsene a vario titolo.

Ieri a Milano, si è assistito, in concomitanza con la vittoria dello scudetto dell’Inter legata a un incrocio di risultati, a una spontanea quanto incontenibile euforia collettiva.

Si stima che circa 30.000 persone siano scese in strada a festeggiare nei propri quartieri, in luoghi prossimi, vicino allo stadio e nelle aree più attrattive ed iconiche della città. Al momento di euforia, tipico della passione calcistica, hanno partecipato appassionati sportivi, curiosi, tifosi, ultras e famiglie dando vita a gruppi eterogenei in disorganico movimento che si sono dedicati ai festeggiamenti spesso incuranti delle cautele da adottare per la diffusione della pandemia.



I servizi di ordine e sicurezza pubblica si sono sviluppati cercando di scongiurare la concentrazione di una unica massa di persone in un’unica area critica e cercando altresì di evitare azioni di contrasto delle Forze dell’ordine verso la folla che festeggiava comunque pacificamente. Si precisa che non si sono registrati momenti di conflittualità o tensione.



Una specifica azione di contenimento è stata operata verso la concentrazione più critica e scomposta in Largo Cairoli evitando che quel gruppo raggiungesse piazza Duomo. E proprio in quell’area, quando i Reparti inquadrati hanno iniziato ad operare a ridosso dell’orario del coprifuoco, si sono registrate criticità che sarebbero risultate insidiose in presenza di famiglie e giovanissimi.



In questa ottica di mitigazione del danno, tipica di quando si devono affrontare numeri così importanti di persone di disomogenea connotazione in scomposto entusiasmo, ci si è impegnati alla preservazione di alcuni spazi iconici e simbolici ovvero nei quali si sarebbe potuta realizzare una pericolosa promiscuità tra persone impegnate nei festeggiamenti ed altre non interessate agli stessi.