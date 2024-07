Qui pattinaggio. Liberatore si riconferma campione italiano nel Libero Senior

Se Alessandro Liberatore si laurea per la quarta volta consecutiva campione italiano Libero Senior, i gemelli Daniele e Giacomo Ricci ottengono rispettivamente l’oro e il bronzo nella medesima categoria Junior.

Tutto questo accade ai Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico, Solo dance, Coppie danza e Inline categorie Allievi (solo per l’Inline), Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior a Ponte di Legno (BS). L’evento, organizzato dalla Rosa Camuna Skating con il supporto della Federazione Italiana Sport Rotellistici, si concluderà sabato 13 luglio 2024.

La medaglia d’oro e quella di bronzo del Libero Junior maschile restano in famiglia e finiscono al collo dei gemelli Ricci (Ponte di Nona Roma). E se Daniele ottiene un punteggio di 168.17 con il programma “Romeo ad Juliet”, il fratello Giacomo si ferma a 145.47 conquistando il podio per la prima volta con “Le terre vue du ciel”. Nel mezzo si laurea vice campione nazionale per la categoria Junior José Enrico Inglese (Rinascita Sport Life RN): il suo “Dark Cello” vale 146.11 punti.

“Sono molto soddisfatto, dovevo riscattare la prova dello scorso anno dove non ero riuscito ad esprimermi al meglio – le parole del 17enne Daniele Ricci, studente al liceo scientifico della capitale – Non abbiamo riti scaramantici pre gara, ma quando uno dei due è in pista l’altro è sempre sugli spalti ed è generalmente molto più agitato”.

“È stata una gara emozionante, io in particolare ho vinto la mia prima medaglia Junior – racconta Giacomo Ricciche studia al liceo classico di Roma – Era un mio sogno e ho lavorato duramente per ottenerlo. Io e Daniele passiamo molto tempo assieme, in allenamento e fuori, ed nostro motto è proprio questo: “sempre insieme”. Ci sosteniamo senza compromessi”.

Si conferma invece campione italiano Senior per la quarta volta Alessandro Liberatore (Pol. Pontevecchio BO). Con il suo programma intitolato “Il sogno impossibile…il sogno olimpico” l’atleta bolognese di nascita, ma bresciano d’adozione, conferma il primo posto ottenuto al termine del Corto e vola a 249.51. Dietro di lui fa un balzo dalla terza alla seconda posizione Danilo Gelao (Asd Cassandra BA) che ottiene 215.24 con “Memories of yesterday”. Chiude la classifica Senior maschile Alex Chimetto (Pol. Dil. Spinea Patt. VE) con “Multiple personality”, 211.46 punti.

“È stata una gara combattuta. Personalmente ho presentato due programmi molto intensi, soprattutto il Lungo – racconta Alessandro Liberatore, classe 1999 – Dal momento che stiamo vivendo l’anno olimpico ho deciso di portare il tema dei cinque cerchi con la speranza che prima o poi anche il pattinaggio artistico possa diventare una disciplina olimpica. In fondo abbiamo tutte le carte in regola per farne parte”.

La giornata si è chiusa con il programma Corto delle Coppie Artistico. Tra gli Junior provvisoriamente primi José Enrico Inglese e Angelica Polli (Rinascita Sport Life RN) con 50.81, secondi Noah Cavallini e Ludovica Pari (Tm Roller Academy Asd BO e Up Calderara BO) con 47.25 e terzi Thomas Lauri e Alessia Berto (Patt. Vazzola TV e Olimpica S. Rovigo) 38.58. Tra i Senior, invece, occupa al momento il primo posto la coppia Tommaso Cortini e Micol Mills (Rinascita Sport Life RN e Polisportiva Orizon BO) con 86.28, secondi Jacopo Russo e Caterina Locuratolo (Pol. Pontevecchio BO e Rinascita Sport Life RN) con 62.79 e terzi Lorenzo Tommasi e Ilaria Mattioli (S. Domenico Savio LE e Rinascita Sport Life RN) con 60.83.

Il programma di domani, martedì 2 luglio 2024, aggiornato:

ore 12:30 – 16:00 Gara Programma Lungo: Junior femminile (Primi gruppi)

ore 16:15 – 20:00 Gara Programma Corto: Senior femminile

ore 20:15 – 22:05 Gara Programma Lungo: Junior femminile (Ultimi gruppi)

ore 22:05 – 22:30 Premiazioni: Junior femminile

I risultati di oggi, lunedì 1 luglio 2024:

LIBERO JUNIOR MASCHILE

1 Daniele Ricci (Ponte di Nona Roma)

2 José Enrico Inglese (Rinascita Sport Life RN)

3 Giacomo Ricco (Ponte di Nona Roma)

LIBERO SENIOR MASCHILE

1 Alessandro Liberatore (Pol. Pontevecchio BO)

2 Danilo Gelao (Asd Cassandra BA)

3 Alex Chimetto (Pol. Dil. Spinea Patt. VE)

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto Alessandro Liberatore)

Com. Stam. + foto FISR