“Qui, un Quartiere per crescere – Al Macrolotto Zero di Prato due anni di innovazione per crescere insieme”

Il 16 dicembre, a Prato, Save the Children, Comune di Prato e le realtà del territorio rilanciano spazi e modalità condivise di sviluppo territoriale

Lunedì 16 dicembre, a Prato, si terrà la Conferenza Territoriale del Piano di Sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza promossa da Save the Children: un momento di confronto e rilancio del network territoriale attivato nei primi due anni del Programma “Qui, un Quartiere per crescere” insieme al Comune di Prato, alle ragazze, ai ragazzi, ai cittadini e alle organizzazioni civiche che vivono o lavorano a Prato per fare del Macrolotto Zero “un quartiere per crescere” ricco di opportunità per tutti e tutte.

Il Macrolotto Zero di Prato è uno dei cinque quartieri[1] di innovazione sociale, aree territoriali caratterizzate da molteplici fattori di complessità e disuguaglianze di tipo ambientale, economico, educativo, sociale, ma anche ricche di opportunità, in cui si sviluppa il programma promosso da Save the Children, con l’obiettivo di migliorare concretamente il contesto di vita di bambini, bambine e adolescenti che li abitano[2].

L’evento offrirà l’opportunità di riflettere sul ruolo degli spazi dedicati ai giovani e sull’importanza della partecipazione di bambini e adolescenti nella rigenerazione e nel futuro del quartiere. Dal 2022, l’Amministrazione comunale, Save the Children, i partner territoriali e i giovani lavorano insieme per trasformare il Macrolotto Zero in un modello di inclusione, coesione sociale e innovazione.

Sarà l’occasione per lanciare due percorsi di co-progettazione territoriale che vedranno l’avvio nel 2025: la “Road to Digital Academy”, da cui nascerà la prima accademia del digitale del territorio dedicata alla formazione e all’inserimento lavorativo di ragazze e ragazzi dai 14 ai 24 anni; il MacroZero – Hub di innovazione sociale, spazio rigenerato dal Comune di Prato e concesso in co-progettazione a Save the Children, che ambisce a diventare punto di riferimento permanente di confronto e di rilancio delle azioni previste nell’ambito del Piano di sviluppo territoriale. Uno spazio per e della comunità in cui sperimentare nuovi modi di collaborare per sviluppare il territorio, che offrirà opportunità educative e formative e servizi dedicati alla salute, sociali, di orientamento al lavoro, di accompagnamento e supporto alla genitorialità e di inclusione, pensato da Save the Children insieme a enti e associazioni del territorio e al Comitato permanente dei ragazzi e delle ragazze del Macrolotto Zero di Prato.

L’incontro “Qui, un Quartiere per crescere – Al Macrolotto Zero due anni di innovazione per crescere insieme” si svolgerà lunedì 16 dicembre, alle ore 9, al Prismalab, via Filzi 39/s, Prato.

Saranno presenti rappresentanti istituzionali, esperti di innovazione sociale e i protagonisti del progetto: Ilaria Bugetti, Sindaca di Prato; Annapaola Specchio, Head of Social Innovation di Save the Children; Gaia Fiorini, Community Manager di Save the Children; Benedetta Squittieri, Assessora all’Innovazione, Economia Circolare, Sviluppo Economico e Commercio del Comune di Prato; Maria Logli, Assessora alla Città Contemporanea del Comune di Prato; Daniele Timarco, Direttore dei Programmi Italia di Save the Children; Simone Faggi, Vicesindaco della Città di Prato; Paolo Lattanzio, Coesione territoriale e sviluppo della strategia di Save the Children, Valentina Ballerini, Cooperativa Pane e Rose, Tiziana Baglio, Cooperativa Alice, Elena Geroni, Cooperativa Di Vittorio, Chiara Babetto, Cooperativa Convoi, Carlotta Mancini, Ufficio Immigrazione Comune di Prato, Paola Pinzani, Direttore Area Promozione del territorio e coesione sociale Comune di Prato, i ragazzi e le ragazze del Comitato Permanente dei giovani del Macrolotto Zero.

Il programma “Qui, un Quartiere per crescere”: https://quiunquartierepercrescere.it/

Com. Stam.

[1] Gli altri si trovano a: Torino (Aurora-Porta Palazzo), Roma (Ostia ponente), Napoli (Pianura) e Palermo (Zen2). Per approfondire: www.quiunquartierepercrescere.it

[2] L’Intervento si basa sulla loro partecipazione diretta alla definizione di obiettivi condivisi, su un piano di sviluppo territoriale in collaborazione con i principali attori locali che riguarda gli ambiti dell’istruzione e dell’educazione, della salute e del benessere psico-fisico, dell’ambiente e della lotta alla povertà materiale e educativa, nell’ambito di un accordo quadro con il Comune o l’ente locale di riferimento e con il coinvolgimento di un Comitato Scientifico e da un gruppo di esperti.