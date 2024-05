Quindici maglie tricolori assegnate a Viterbo nell’Endurance del CSI Lazio e Lombardia sul podio della MTB

Nella “6 Ore dell’Ecologia” 5 ori bresciani, tra cui quello delle coppie; quattro i campioni individuali del Comitato di casa, Viterbo, che festeggia anche il titolo del terzetto a squadre. Anche la capitale conquista il gradino più alto in due categorie nella prova di durata e resistenza

Viterbo 20 maggio 2024 – Domenica 19 maggio, nella ex discarica ecologica di Monterazzano, in località “Le Fornaci” (VT), si è disputato il Campionato Nazionale CSI della specialità MTB Endurance, con la classica “6 Ore dell’Ecologia”, alla sua settima edizione.

Un meteo incerto ed altre gare concomitanti hanno limitato la partecipazione dei corridori, una cinquantina gli atleti CSI impegnati nella prova, da individuali, e 12 in quella dei team, da 2 e da 3 bikers.

Non è piovuto e le temperature si sono rivelate ottimali per una prova di durata e resistenza, su un circuito impegnativo, di 6,5 km a giro.

Si confermano campioni dopo il successo di un anno fa, sempre nel Lazio, ad Ostia, Ivan Coccaglio, Dino Procaccini con Anna Maria Rossi della Scuola Indoor Cycling e Fitness. Luca Mondini, un anno fa campione Elite Sport nella M1 è secondo nella Tuscia, dietro al compagno di squadra Nicola Facchinetti della Palestre 53 Brescia, autore quest’ultimo della migliore prestazione finale individuale con il suo 06:11:04.53 su 21 giri.

Nelle squadre il miglior crono raggiunto è stato sui 23 giri, il 06:15:23.00 registrato dalla coppia (T2) bresciana dei due Bonaiti dell’ASD Five Team.

Tra le prime 10 società sportive CSI per atleti classificati, nell’ordine, la MTB Santa Marinella Cicli Montanini, con sei atleti, la ASD Vittorio Bike Montefogliano e la GC Canino ASD con 5, quindi con tre biker per squadra le due lombarde di Brescia ASD Five team e A R.L. Palestre 53; la romana ASD MA.NA.RT e la viterbese Scuola Indoor Cycling e Fitness. La cerimonia di premiazione con le maglie indossate dai 15 Campioni 2024 della specialità è stata presenziata da Rosario Sorge, nella doppia veste di Presidente del Comitato di Viterbo e Consigliere Nazionale CSI.

I 15 campioni nazionali CSI MTB ENDURANCE 2024



INDIVIDUALI



M1 – NICOLA FACCHINETTI SSD A R.L. Palestre 53 Brescia

M3 – IVAN COCCAGLIO SSD A R.L. Palestre 53 Brescia

M4 – MARCO BREGA GC Canino ASD Viterbo

M5 – DINO PROCACCINI ASD MA.NA.RT Roma

M6 – ENRICO SASSARA Scuola Indoor Cycling e Fitness Viterbo

M7 – FABIO TOGNOCCHI ASD MA.NA.RT Roma

M8 – NICOLA D’ALESSANDRO ASD Scuderia Ciclistica Verzeletti Brescia

WI – GIULIA PAPA ASD Vittorio Bike Montefogliano Viterbo

W2 – SARA BODEI ASD FIVE TEAM Brescia

W3 – ANNA MARIA ROSSI Scuola Indoor Cycling e Fitness Viterbo



COPPIE T2 – ASD FIVE TEAM (ANTONIO BONAITI – LUCA BONAITI) Brescia



SQUADRE T3 – TRIS D’ASSI (DANIELE CALANDRELLI – MASSIMO DELLA GIOVAMPAOLA – ALESSANDRO SILVANI) Viterbo

Com. Stam. CSI