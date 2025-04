RA Rally Regione Piemonte: Crugnola-Ometto (Citroen C3 Rally2) di forza

Grande ritmo, adrenalina alle stelle e tanto spettacolo sulle colline “da rally” patrimonio UNESCO, con i campioni in carica che hanno preso il comando della classifica dalle prime battute e quando manca una prova al termine comandano su Basso-Granai (Skoda) e Andolfi-Menchini (Toyota).

Chiusa la prima gara della Coppa Rally di Zona 1, con vittoria per l’ossolano Caffoni davanti all’aostano Chentre e terzo il novarese Mattia Pizio, tutti al volante di una Skoda.

Domani seconda e ultima tappa del “tricolore”, con tre prove speciali e arrivo finale dalle 16,21 in Alba, via 25 aprile.

Alba (Cuneo), 12 aprile 2025 – Motori accesi già dalla serata di ieri, al #RA Rally Regione Piemonte, seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, con la “SuperProvaSpeciale-Sparco” davanti al pubblico delle grandi occasioni, con lo spettacolo poi proseguito nella giornata odierna, che ad una prova dal termine della prima giornata ha consegnato la testa della classifica ai campioni in carica del “tricolore” Andrea Crugnola e Pietro Ometto, con la Citroen C3 Rally2.

I leader hanno preso il comando delle operazioni già dai primi metri di gara nel prologo del venerdì, la “Super Prova” di Alba, per poi riuscire ad allontanarsi sensibilmente dai competitor con una certa autorità. Al secondo posto provvisorio si sono piazzati Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, con la Skoda Fabia Rs. Il driver trevigiano ed il copilota senese hanno cercato di contrastare più volte, ma vanamente, i leader, riuscendo a loro volta a tenere a freno la bagarre alle loro spalle.

Spettacolare il duello per il gradino più basso del podio, con protagonisti la Toyota GR Yaris Rally2 di Andolfi-Menchini e l’altra Skoda Fabia degli sloveni Avbelj-Andrejka. Andolfi, al debutto con la giapponese delle “due ellissi” è balzato al terzo posto prima della chiusura di giornata con un attacco deciso al rivale straniero durante la ottava prova, sfruttando al meglio l’agilità della tre cilindri giapponese che ancora deve “vestirsi”.

Tra le due ruote motrici gran ritmo e leadership di forza da parte del piacentino Giorgio Cogni, con la sammarinese Daiana Darderi (Peugeot 208 Rally4) davanti di 3”4 su Di Giovanni-Colapietro (idem) e terzo il Campione in carica della categoria Gianandrea Pisani al terzo posto, al debutto con la nuova Lancia Ypsilon HF, a 7”7.

La gara riferita alla Coppa Rally di Zona 1, che si è giocata con la sola giornata odierna, è stata vinta dall’ossolano Davide Caffoni, in coppia con Natoli. Hanno ingaggiato un bel duello ravvicinato con gli aostani Chentre-D’Herin, questi ultimi al comando per le prime tre prove, per poi vedersi passare dagli altri con un’azione di forza, poi bravi a resistere in testa sino alla bandiera a scacchi, conquistata per una manciata di secondi. Chentre, infatti ha dato fondo a tutta la sua forza ed esperienza, per tornare leader, senza però riuscirci e dando gande valore alla vittoria del rivale. Al terzo posto hanno chiuso Mattia Pizio e Davide Ferretto, che hanno rilevato dalla sesta prova sul gradino più basso del podio i fratelli toscani Federico e Tatiana Santini, fermati da una “toccata”. Tutti hanno avuto a disposizione una Skoda Fabia.

Domani, domenica 13 aprile, altre tre prove speciali per circa 30 chilometri di distanza competitiva: si avvierà alle 9,45 mentre la bandiera a scacchi sventolerà dalle 15,45 in via 25 aprile in Alba.

Nella foto allegata: Crugnola e Caffoni (foto Rolling Fast)

