Raccolta differenziata in città: da martedì 24 maggio si avvia la consegna dei kit

Ritiro fornitura dalle 9.00 alle 12.30 dei giorni martedì e giovedì, sede dell’Ufficio Tecnico del Comune

BORGETTO – Per riuscire a fare una corretta raccolta differenziata, occorrono i contenitori appositi. A decorrere da martedì 24 maggio, saranno forniti i kit completi per la raccolta differenziata. Un progetto che vedrà interessati tutti i cittadini che, del momento della consegna, sono invitati ad esporre i rifiuti secondo le consuete modalità indicate sul calendario settimanale di raccolta, avvalendosi dei nuovi contenitori dedicati alle singole frazioni.



Per ritirare il kit completo gli utenti dovranno recarsi all’Ufficio Tecnico del Comune di Borgetto, Servizio Ambiente (area del parcheggio della Polizia municipale, ingresso da Via Cellini, dietro il comando di Polizia) nelle mattine dei giorni martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 12.30.



Per il ritiro è necessario che il titolare della cartella Tari presenti un documento di riconoscimento, la propria tessera sanitaria e/o il codice fiscale. Il kit sarà consegnato gratuitamente ai cittadini che si

presenteranno.



ORARI, MODALITÀ E INDICAZIONI UTILI:



Così come evidenziato nella parte laterale destra del calendario, i contenitori dedicati vanno esposti all’esterno della propria abitazione dalle ore 20:00 del giorno precedente, fino e non oltre le ore 04:00 del

giorno indicato. La frazione cambia di giorno in giorno, come riportato nel calendario settimanale.



Si raccomanda di fare attenzione tra la dicitura “utenza domestica”, dedicata cioè ai nuclei familiari, e “utenza non domestica” ossia le realtà commerciali. L’annotazione è fondamentale per evitare di esporre la frazione errata che non sarà ritirata dagli operatori Dusty.



COSA PREVEDE IL KIT COMPLETO DELLA DIFFERENZIATA:



Il kit completo prevede (5) contenitori di colori diversi, ossia cinque mastelli (piccoli contenitori) per le diverse frazioni della raccolta differenziata:



* marrone (per la frazione organica, scarti alimentari),

* giallo e il metallo (per la plastica),

* verde (per il vetro),

* blu (per carta e cartone),

* grigio (per la frazione secca/indifferenziata),





Per il conferimento della frazione organica, si invita all’utilizzo dei sacchetti biodegradabili e/o compostabili che dovranno essere introdotti all’interno del contenitore per l’umido.



Si ribadisce che i sacchi neri, vietati per legge, non devono essere utilizzati poiché non consentono agli operatori Dusty di poter visionare la natura dei rifiuti contenuti all’interno.



Per gli utenti domestici che risiedono nelle realtà condominiali, su indicazioni degli amministratori di condominio, la società Dusty verificherà ed eventualmente fornirà i contenitori carrellati da posizionare nelle aree collettive, al fine di incentivare la corretta raccolta differenziata anche per queste utenze.



Gli utenti che avessero smarrito il calendario settimanale potranno scaricarlo dal sito Dusty https://www.dusty.it/borgetto (alla voce “calendario porta a porta”) o rivolgersi al call center, ai numeri: 800 164 722 da rete fissa, ed anche 095 293 85 20 da rete mobile, per chiarire ogni dubbio.

Com. Stam.