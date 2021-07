Un nuovo servizio alla cittadinanza, sul fronte della raccolta differenziata a Marsala, è stato concordato tra Amministrazione Grillo ed Energetikambiente.

I sacchetti biodegradabili, idonei per il rifiuto organico, dal prossimo 2 Agosto potranno essere pure ritirati presso l’isola ecologica del “Salato”, limitrofa al parcheggio comunale del Lungomare. Un’agevolazione per le famiglie in genere e per gli anziani in particolare, non obbligati a raggiungere la sola sede periferica – quella dell’Energetikambiente di contrada San Silvestro – attualmente operativa nelle sole giornate di Mercoledì (ore 14/20) e Sabato (ore 8/13). A queste si aggiungeranno le altre giornate in cui servizio di consegna sacchetti sarà attivo anche al “Salato”, consentendone – di fatto – il ritiro per l’intera settimana: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì (ore 7/19), Mercoledì (7/13).

Intanto, nelle stesse giornate e fasce orarie continua anche il servizio di consegna dei mastelli colorati per la raccolta dei rifiuti “porta a porta”, attivato lo scorso 5 Luglio. Quanti non abbiano ancora ritirato il kit (controlli sono in corso, incrociando i dati anagrafici e fiscali dei residenti) possono farlo recandosi all’isola ecologica del “Salato”, esibendo la tessera sanitaria o il codice fiscale.

Com. Stam.