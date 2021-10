Aggiudicata, in seguito a procedura di evidenza pubblica, all’azienda agricola – agriturismo – fattoria didattica “Piana di Borromeo” la raccolta, trasporto, molitura delle olive dei terreni comunali, con consegna del 27% del prodotto finito al Comune di Trapani che, tramite i servizi sociali, individuerà le famiglie economicamente svantaggiate alle quali destinare l’olio.

Le aree di proprietà comunale oggetto del presente avviso sono situate presso via Libica, via Gaspare Scuderi, via degli Elimi, via Francesco De Stefano, viale 11 Settembre, via Domenico La Bruna, via G. Lo Verde, via Salemi (incrocio con scorrimento veloce), via Leonardo Genovese, via Salemi ang via S. Impellizzeri, via Domenico La Bruna, C/da Milo e Milo Ospedaletto e C/da Cipponeri. Le operazioni prenderanno il via nei prossimi giorni grazie alla fattiva collaborazione tra gli uffici comunali e la consegnataria. «Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa perché sono tanti i terreni comunali sui quali si trovano ulivi estremamente fruttuosi e sarebbe stato un vero peccato non sfruttare questa occasione – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore Safina -. Consegneremo la quota parte dell’olio raccolto a famiglie bisognose che individueremo di concerto con gli uffici dei Servizi sociali con la certezza che l’iniziativa verrà apprezzata dalla cittadinanza, preservando il patrimonio comunale dando al contempo occasione di lavoro ad alcuni cittadini».

Com. Stam.