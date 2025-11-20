Raccolta rifiuti a Borgo Nuovo, Sabrina Figuccia: “Soddisfatta a metà, ora servono fatti. Vigileremo passo dopo passo”

Si è svolta questa mattina a piazzetta Cairoli, dove ha sede la Rap, una riunione operativa con i vertici dell’azienda, l’Amministrazione comunale e la V Circoscrizione, dedicata al nuovo programma di raccolta rifiuti nel quartiere Borgo Nuovo, oggi tra le aree più compromesse della città.

All’incontro ha partecipato anche Sabrina Figuccia, consigliere comunale e presidente della Terza Commissione Consiliare, che ha ribadito la necessità di interventi immediati e di un presidio costante.

“Borgo Nuovo oggi vive una situazione gravissima – ha dichiarato Figuccia –. Per le strade ci sono vere e proprie montagne di rifiuti, mentre la raccolta differenziata non è ancora partita. Una condizione che rappresenta un pericolo concreto per la salute dei cittadini e che

richiede risposte rapide e strutturate”.

Figuccia ha ricordato il lavoro svolto in Commissione negli ultimi mesi: “Come presidente della Terza Commissione ho aperto un dialogo con tutti i componenti, maggioranza e opposizione, in un confronto totalmente bipartisan. Abbiamo lavorato insieme per individuare soluzioni condivise e sostenibili, perché quando un territorio soffre – come sta accadendo a Borgo Nuovo – non esistono colori politici, ma solo il dovere di dare risposte alla comunità.”

Rispetto all’esito della riunione, Figuccia ha aggiunto: “Siamo soddisfatti solo a metà. Abbiamo finalmente un percorso definito, ma la vera sfida sarà la sua concreta attuazione. La presenza della Rap deve essere costante e verificabile. Solo con interventi regolari e controlli

adeguati potremo restituire dignità e decoro a questo quartiere.”

Infine, ha assicurato l’impegno della Commissione: “Vigileremo con grande attenzione su ogni fase del programma annunciato oggi. Borgo Nuovo non può più aspettare e i cittadini meritano risultati tangibili, non ulteriori promesse.” La riunione si è conclusa con la definizione degli step operativi che saranno avviati nelle prossime settimane per ristabilire condizioni accettabili di pulizia e sicurezza nel quartiere.”

Com. Stam.