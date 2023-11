Raccontare la Sanità in Sicilia: a Palermo gli stati generali dell’informazione e della comunicazione della salute

Palermo – “Stati Generali dell’Informazione e della Comunicazione della Salute in Sicilia – Raccontare la sanità nel rispetto delle Carte deontologiche” è il titolo dell’incontro in programma martedì 28 novembre, a Palermo, nella sala conferenze dell’Hotel San Paolo Palace, in via Messina Marine n. 91.

Un confronto fra esperti in ambito sanitario e della comunicazione, per dibattere insieme su temi complessi inerenti all’informazione e allo stato di salute dei cittadini. L’evento è organizzato e promosso dal Dasoe (Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico) dell’Assessorato regionale alla Salute, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, ed è valido per la formazione professionale obbligatoria di giornalisti (6 crediti per la sessione mattutina, 5 per quella pomeridiana, tutti deontologici) e medici (4,2 crediti).

Oltre 40 i relatori che si alterneranno nel corso dell’intera giornata per approfondire i temi della sanità partendo dall’informazione e comunicazione nella pubblica amministrazione, fino alla malasanità e a quanto stabilito dalla Carta di Perugia e dalla Carta di Treviso, passando dalle fake news e dal ruolo dei social media. Un racconto della comunicazione nella sanità a 360 gradi – con la partecipazione della politica, delle associazioni dei pazienti e dei volontari – per sottolineare l’importanza di comunicare ai cittadini fruitori del Servizio sanitario nazionale notizie certe e chiare. Una corretta informazione è fondamentale anche sul piano della prevenzione primaria, perché un cittadino ben informato accede con maggiore sicurezza alle cure.

Il programma si apre alle 9.30 (registrazione a partire dalle 8), con i saluti delle autorità: Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana; Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana; Giovanna Volo, assessore regionale alla Salute; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo; Roberto Gueli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia; Salvatore Amato, presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo; Salvatore Iacolino, dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica; Daniela Faraoni, commissario straordinario dell’Asp di Palermo. Ad aprire i lavori il dirigente generale del Dasoe, Salvatore Requirez, responsabile scientifico dell’evento con Franco Nuccio, caporedattore di Ansa Palermo.

Quattro i panel in programma al mattino su La malasanità, un cliché abusato o un problema diffuso?; Informazione e comunicazione nella PA: oltre la legge n.150/2000; Fake news e salute: il ruolo dei social media; La notizia di “buona” sanità e il vincolo delle evidenze scientifiche.

Dalle 14.30 alle 17.30 i cinque panel del pomeriggio che si chiude con una tavola rotonda e le conclusioni di Carmelo Nicolosi, direttore responsabile di AZ Salute: Informare sulla medicina delle migrazioni nel rispetto della Carta di Roma e la sfida alla sanità pubblica; Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati: privacy, Carta di Perugia, Carta di Treviso e deontologia professionale; Informazione e promozione della salute: Corretto utilizzo dei servizi sanitari e stili di vita; Dal front-office agli account: il ruolo dell’Urp nell’era del digitale; La comunicazione nelle aziende sanitarie e ospedaliere siciliane: idee, proposte e obiettivi.

