Racquet Trend Expo Una seconda giornata che ha divertito tutti

Milano – Entusiasmo e spettacolo per la seconda giornata di Racquet Trend Expo, la prima fiera europea dedicata agli sport di racchetta, di scena fino a domani a Fiera Milano Rho.

Nonostante lo sciopero nazionale dei trasporti e il carnevale, sono stati tanti gli appassionati che si sono riversati ai padiglioni 13-15 in quel palcoscenico prestigioso che ospiterà i prossimi Giochi invernali Milano-Cortina 2026.

Padel, tennis, pickleball, beach tennis e tennis tavolo sono stati i protagonisti di questa giornata che ha visto avvicendarsi sui campi allestiti a Rho semplici visitatori, giocatori agonisti, amatori, famiglie, VIP, top player e brand internazionali, tutti uniti per l’amore verso gli sport da racchetta.

In campo, nello stesso luogo a simboleggiare un ideale passaggio di testimone, i campioni di ieri, oggi e domani. Partendo dal padel, sport in forte ascesa con il sogno a cinque cerchi, l’esilarante esibizione delle legend Seba Nerone con Pablo Lima contro Mati Diaz e Miguel Lamperti, con gli spalti gremiti in ogni ordine di posto e spettatori in piedi ai lati del campo per ammirare le gesta dei campioni che hanno scritto la storia del padel. Dai campioni di ieri a quelli di oggi, con l’esibizione delle nostre Nazionali maggiori maschile e femminile, guidate dalla Ct Marcela Ferrari, anticipate dal raduno delle selezioni azzurre giovanili.

I giovani, come progetto per il futuro, sono stati uno dei principali pilastri di Racquet Trend Expo: sui tre campi allestiti di tennis, infatti, oggi si sono tenute anche le fasi finali della Next Gen Under 14, che proseguiranno domani con semifinali e finale, sperando che i nostri ragazzi possano proseguire l’epoca d’oro del tennis italiano che vede oggi molti italiani tra i top 100, con la gemma di Jannik Sinner numero 1 al mondo.

Racquet Trend è stata anche l’occasione per festeggiare la festa delle donne e il loro ruolo sempre più imprescindibile nella società moderna, con la competizione “Pickleball in rosa” organizzata dalla FITP. Proprio il pickleball è stato preso d’assalto dai visitatori, che hanno voluto provare con molta curiosità questa disciplina che tanto sta spopolando negli Stati Uniti. Non poteva mancare l’inclusione sociale, con la “Wheelchair pickleball FITP” a testimonianza di un legame sempre più stretto con gli sport di racchetta.

Come nella giornata inaugurale, anche oggi sono stati molti i VIP presenti in Fiera, a partire dagli ex calciatori che si sono divertiti in un’avvincente competizione con profumo di Champions League a rappresentare le big di Serie A, Atalanta, Juventus, Milan e Inter. In campo, tra gli altri, Christian Vieri, Samir Handanovic, German Denis, Nicola Amoruso, Alessio Tacchinardi, Maurizio Ganz e Cristian Brocchi. A trionfare, la squadra bianconera rappresentata da Amoruso, Carrera e Tacchinardi.

A chiudere il cerchio di questa bellissima giornata di sport, le campionesse di beach tennis Giulia Gasparri e Ninny Valentini, in campo con tanti visitatori per provare questa disciplina nata proprio sulle spiagge italiane negli anni Settanta.

Domani il gran finale di Racquet Trend, con clinic, eventi, VIP del mondo dello sport e dello spettacolo presenti a Rho per coronare una tre giorni all’insegna della passione e del divertimento.

Com. Stam. + foto