Giarre – Dal 25 settembre al 4 ottobre il Radicepura Garden Festival organizza il workshop Dall’osservare al fare, un dialogo con le piante tramite il disegno e il mosaico, con Adrian e Franc Paci.

Obiettivo del workshop è unire l’osservazione della natura alla sua riscoperta attraverso l’antica tecnica del mosaico, coltivando lo sguardo e considerando la natura come fonte di stupori e ispirazione. Ciascun partecipante apprenderà la tecnica del mosaico dalle basi fino alla produzione di un’opera propria di circa 40×40 cm.

Il corso ha un costo di 250 € per gli studenti e di 400 € per i professionisti, ed è indirizzato a chiunque voglia apprendere o perfezionare l’arte del mosaico in un contesto di lavoro insolito, partendo dal dialogo con le piante: artisti, studenti, laureandi, professionisti e appassionati nel settore dell’arte, che possiedano conoscenze di base di base di disegno, uno sguardo sensibile e curiosità. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per la possibile convalida di crediti formativi.

Il workshop, che si terrà presso il Parco Botanico Radicepura, si avvarrà degli insegnamenti degli artisti albanesi Adrian e Franc Paci. Dal 2019 Adrian Paci lavora a stretto contatto con la Fondazione Radicepura, che ha eletto a sua residenza d’artista, ed è autore dell’opera Compito #1, un mosaico a pavimento di 140 metri quadri in piastrelle di marmo e pietra lavica, monocromo di due colori su scale di grigi e bianchi con cenni di rosso, inaugurato a ottobre 2022 e collocato all’interno di una delle nuove terrazze del Parco, interamente dedicata a una selezione di agrumi provenienti dai vivai Piante Faro.

Adrian Paci è nato a Scutari in Albania nel 1969 e ha studiato pittura nell’Accademia di Belle Arti di Tirana, ma vive e lavora a Milano dal 1997. La sua ricerca ha privilegiato le tematiche sociali, in primo luogo quella delle migrazioni umane, affrontando in senso più generale i nodi problematici delle precarietà esistenziali che lo svolgimento in forme poetiche e delicate non depotenzia della sua veemenza di denuncia. La cifra stilistica di Paci risiede nel senso di straniamento e di perdita che egli riesce a veicolare con meticolosa nitidezza, non indulgendo mai nella retorica ma imprimendo nel mezzo espressivo un senso di sofferta realtà di per sé autoesplicativo. Durante la sua carriera artistica ha esposto mostre personali in varie istituzioni internazionali come il Kunstalle Krems, il Museo Novecento di Firenze, il MAC di Montréal, il Bloomberg Space di Londra e il MoMA PS1 di New York. Tra le varie mostre collettive, i suoi lavori sono stati esposti nella 14esima Biennale di Architettura di Venezia, nella 48esima e nella 51esima edizione della Mostra Internazionale della Biennale di Venezia e nella 15esima Biennale di Sydney. I suoi lavori si trovano in numerose collezioni pubbliche e private come il Metropolitan Museum e il Museum of Modern Art di New York, il Centre Pompidou di Parigi, il MAXXI di Roma, il Museum of Contemporary Art di Miami, la New York Public Library e la Solomon Guggenheim di New York, il Seattle Art Museum.

Franc Paci è nato in Albania nel 1965. Vive e lavora in provincia di Monza e Brianza. La sua attività lavorativa e artistica si è indirizzata nel campo del mosaico. Ha collaborato con laboratori di mosaico, architetti e artisti nella realizzazione di opere nel settore dell’edilizia pubblica (Italia, Hong Kong, Giappone, Turchia, Qatar etc.) e privata e nei luoghi di culto. Le sue opere sono state esposte in varie mostre a Roma, Ravenna, Firenze e Francia. Le collaborazioni con l’artista Adrian Paci sono state esposte nel Bloomberg Space di Londra, in Jeu De Paume a Parigi, alla Biennale di Salonicco, in gallerie di Zurigo, Milano, Tirana.

Le domande di partecipazione dovranno essere spedite via mail all’indirizzo: application@ radicepurafestival.com entro il 16 settembre 2023. Il numero di posti disponibili per il workshop è 10.

Bando completo e programma su https://www.radicepurafestival.com/attivita/dallosservarealfare/

