Da lunedì 4 ottobre prende il via il palinsesto 2021-2022 di Radio Civita InBlu, la radio on the road nel basso Lazio e alta Campania dal 1988. Musica, informazione, intrattenimento e spiritualità sono i pilastri della radio, da ascoltare in FM, in streaming su radiocivitainblu.it, smart device e nelle maggiori app radiofoniche.

Dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00, andrà in onda “Una canzone per te”, uno spazio radiofonico in cui gli ascoltatori potranno inviare messaggi e dediche, scegliere le canzoni preferite, interagire con la radio. Durante il giorno, una rotazione musicale con le canzoni più belle dagli anni Sessanta all’attualità. Inoltre, grazie attenzione alle notizie e ai fatti del giorno con 12 edizioni di gr locali, nazionali e internazionali, a partire dalle 8.00 fino alle 21.00.

Tra i programmi in palinsesto anche Radio Bla Bla, Punto a Capo, Parole on the Road, insieme alle rubriche di Infomobilità di Astral, Positivamente di Avis Nazionale, Cooming soon, Due Minuti un Libro e Accadde Oggi. Prosegue, inoltre, l’impegno a trasmettere gli incontri e le celebrazioni più importanti della Arcidiocesi di Gaeta, in particolare nei tempi forti di Natale e Pasqua.

“La radio è sinonimo di amicizia e compagnia. La missione di Radio Civita InBlu è quella di essere vicina al servizio del territorio per continuare a fare musica, informazione, intrattenimento e spiritualità. Ringrazio sempre gli ascoltatori, gli speaker e i fonici, l’Arcidiocesi di Gaeta e il nostro arcivescovo Luigi Vari, l’azienda Ellecom e Michele Lo Sordo per il continuo supporto, lo staff di Consulenza Radiofonica, gli enti e le associazioni amiche per la disponibilità e la passione nel creare un progetto radiofonico di qualità” afferma don Maurizio Di Rienzo, direttore di Radio Civita InBlu.

Radio Civita InBlu è la Radio on the Road dal 1988, in onda nel basso Lazio e alta Campania. Si ascolta in FM da Terracina a Sessa Aurunca, streaming su radiocivitainblu.it, smart device e le maggiori app multidispositivo. Radio Civita InBlu è testata giornalistica dal 2001 ed è presente su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. I podcast di Radio Civita InBlu sono distribuiti da Spreaker sulle maggiori piattaforme audio. Radio Civita InBlu è diretta dall’ufficio per le comunicazioni sociali della Arcidiocesi di Gaeta. Oltre all’attività radiofonica, si occupa di corsi e progetti di formazione e comunicazione, ufficio stampa, eventi live, progetti di inclusione sociale.

RADIO CIVITA INBLUDal 1988 la Radio on the Road nel Lazio sud

FM, Visual Radio, App e Podcast su www.radiocivitainblu.it

