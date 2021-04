In attesa di diventare una vera e propria Web Radio, Radio GAMeC ha trovato casa su Clubhouse ed è diventata un Club.

Il progetto – nato nel 2020 in piena emergenza sanitaria e riconosciuto dall’UNESCO come una delle migliori iniziative museali al mondo durante il lockdown – prosegue la sua avventura sperimentandosi su una nuova piattaforma social, fino a quando i musei e le istituzioni culturali rimarranno chiuse al pubblico.

Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 09.00, Lorenzo Giusti e Lara Facco conversano di arte insieme a numerose personalità del mondo della cultura, in una dimensione partecipativa e di condivisione.

Franco Broccardi, Matilde Cassani, Stefano Ceci, Domitilla Dardi, Cristiano De Lorenzo, Francesco Faccin, Marilena Pirrelli, Federica Sala, Massimiliano Tonelli, Massimiliano Zae gli speaker che li affiancheranno nella nona settimana di palinsesto.

Bergamo – Nona settimana per Radio GAMeC on Clubhouse, il nuovo esperimento di Radio GAMeC che proseguirà su questo nuovo social network fino a quando i musei rimarranno chiusi, in attesa di diventare una vera e propria Web Radio.

Radio GAMeC – nata durante l’emergenza sanitaria sui canali social del museo e riconosciuta dall’UNESCO come una delle migliori iniziative museali al mondo concepite durante il lockdown – dopo 66 appuntamenti in diretta Instagram, il successo delle 5 serate di Radio GAMeC Real Live e le 16 puntate itineranti a bordo del camper di Radio GAMeC PopUp insieme a Radio Popolare, è ora approdata sulla nuova piattaforma dedicata esclusivamente alla voce ed è diventata un Club.

Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 09.00, Lorenzo Giusti e Lara Facco invitano numerose personalità del mondo dell’arte e della cultura a conversare apertamente e in modo partecipativo su tematiche attuali in una striscia quotidiana di 30 minuti.

Radio GAMeC torna quindi al formato delle origini: un appuntamento quotidiano per condividere testimonianze e ragionare insieme sul momento che stiamo attraversando da un anno e sulle trasformazioni che ci impone. Un modo per far muovere il pensiero e continuare a respirare cultura, nonostante le tante limitazioni, per raccontare la complessità del mondo dell’arte in questo presente e immaginare un futuro tutto da costruire. Una finestra aperta alla partecipazione e al confronto, come nella natura di Clubhouse.

La settimana è cominciata lunedì 12 aprile con una riflessione sullo scenario delle gallerie d’arte contemporanea italiane a partire dalla maratona speciale di sabato 10 aprile, insieme a Franco Broccardi, Dottore commercialista e esperto in economia della cultura, fondatore e partner dello studio bbs-lombard (Milano e Prato), e Massimiliano Tonelli, Direttore Editoriale di Artribune.

Martedì 13 aprile si parlerà di turismo, cultura e industrie creative, grazie all’intervento di Stefano Ceci, Innovation Manager e Docente a contratto presso IULM, titolare del corso “Nascita e sviluppo di nuove imprese nel turismo” per la Laurea in Turismo, Management e Cultura, e di Massimiliano Zane, progettista culturale, consulente strategico per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio.

Mercoledì 14 aprile i moderatori converseranno di design insieme a Domitilla Dardi, Curatrice per il Design MAXXI Architettura di Roma, e Federica Sala, Curator and Design Advisor.

Il mondo delle case d’asta tornerà protagonista della puntata di giovedì 15 aprile, grazie all’intervento di Cristiano de Lorenzo, Managing Director, Italy di Christie’s, e Marilena Pirrelli, giornalista de Il Sole 24 ore e responsabile dell’inserto Arteconomy24.

Infine, venerdì 16 aprile il designer Francesco Faccin e l’architetto Matilde Cassani ci introdurranno al mondo dell’exhibition design.

Com. Stam.