In attesa di diventare una vera e propria Web Radio, Radio GAMeC ha trovato casa su Clubhouse ed è diventata un Club.

Il progetto – nato nel 2020 in piena emergenza sanitaria e riconosciuto dall’UNESCO come una delle migliori iniziative museali al mondo durante il lockdown – prosegue la sua avventura sperimentandosi su una nuova piattaforma social, fino a quando i musei e le istituzioni culturali rimarranno chiuse al pubblico.

Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 09.00, Lorenzo Giusti e Lara Facco conversano di arte insieme a numerose personalità del mondo della cultura, in una dimensione partecipativa e di condivisione.

Silvia Anna Barrilà, Alessandro Bava, Filippo Lotti, Gianfranco Maraniello, Parasite 2.0, Domenico Quaranta, Serena Tabacchi e Mirko Zardini gli speaker che li affiancheranno nell’ottava settimana di palinsesto.

Appuntamento speciale sabato 10 aprile per una maratona di tre ore, dalle 10.00 alle 13.00, dedicata al mondo delle gallerie d’arte contemporanea italiane.

Bergamo – Ottava settimana per Radio GAMeC on Clubhouse, il nuovo esperimento di Radio GAMeC che proseguirà su questo nuovo social network fino a quando i musei rimarranno chiusi, in attesa di diventare una vera e propria Web Radio.

Radio GAMeC – nata durante l’emergenza sanitaria sui canali social del museo e riconosciuta dall’UNESCO come una delle migliori iniziative museali al mondo concepite durante il lockdown – dopo 66 appuntamenti in diretta Instagram, il successo delle 5 serate di Radio GAMeC Real Live e le 16 puntate itineranti a bordo del camper di Radio GAMeC PopUp insieme a Radio Popolare, è ora approdata sulla nuova piattaforma dedicata esclusivamente alla voce ed è diventata un Club.

Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 09.00, Lorenzo Giusti e Lara Facco invitano numerose personalità del mondo dell’arte e della cultura a conversare apertamente e in modo partecipativo su tematiche attuali in una striscia quotidiana di 30 minuti.

Radio GAMeC torna quindi al formato delle origini: un appuntamento quotidiano per condividere testimonianze e ragionare insieme sul momento che stiamo attraversando da un anno e sulle trasformazioni che ci impone. Un modo per far muovere il pensiero e continuare a respirare cultura, nonostante le tante limitazioni, per raccontare la complessità del mondo dell’arte in questo presente e immaginare un futuro tutto da costruire. Una finestra aperta alla partecipazione e al confronto, come nella natura di Clubhouse.

Martedì 6 aprile, dopo una breve pausa pasquale, i due moderatori converseranno con il critico e curatore Domenico Quaranta e Serena Tabacchi, CEO e Co-founder di MocDA – Museum of Contemporary Digital Art, di arte digitale vista da una prospettiva curatoriale e museale.

L’exhibition design e la produzione dello spazio contemporaneo saranno al centro dell’appuntamento di mercoledì 7 aprile, grazie all’intervento dell’architetto Alessandro Bava e dei Parasite 2.0, collettivo di architetti costituito insieme a Stefano Colombo, Eugenio Cosentino e Luca Marullo.

Giovedì 8 aprile Gianfranco Maraniello, filosofo e storico dell’arte già Direttore del Mart di Rovereto e Presidente di AMACI, e Mirko Zardini, architetto, per 15 anni Direttore del CCA di Montreal (Quebec, Canada) e membro dell’AAMD, approfondiranno il tema del deaccessioning mettendo a confronto il modello anglosassone con la realtà italiana.

Venerdì 9 aprile Silvia Anna Barrilà, giornalista collaboratrice del Sole 24 ore esperta di mercato, e Filippo Lotti, Direttore generale di Sotheby’s Italia, parleranno di nuove strategie delle case d’asta, dalla prospettiva italiana a quella globale.

Infine, sabato 10 aprile si aggiunge al consueto palinsesto settimanale un appuntamento speciale: una maratona di tre ore, dalle 10.00 alle 13.00, dedicata al mondo delle gallerie d’arte contemporanea italiane, per approfondire con i protagonisti del sistema del nostro Paese difficoltà e opportunità generate dalla pandemia.

Com. Stam.