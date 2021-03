In attesa di diventare una vera e propria Web Radio, Radio GAMeC ha trovato casa su Clubhouse ed è diventata un Club.

Il progetto – nato nel 2020 in piena emergenza sanitaria e riconosciuto dall’UNESCO come una delle migliori iniziative museali al mondo durante il lockdown – prosegue la sua avventura sperimentandosi su una nuova piattaforma social, fino a quando i musei e le istituzioni culturali rimarranno chiuse al pubblico.

Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 09.00, Lorenzo Giusti e Lara Facco conversano di arte insieme a numerose personalità del mondo della cultura, in una dimensione partecipativa e di condivisione.

Martina Bagnoli, Lucrezia Calabrò Visconti, Laura Castelletti, Claudia Ciaccio, Alessandra Donati, Nadia Ghisalberti, Stefano Karadjov, Clarice Pecori Giraldi e Federica Schiavo gli speaker che li affiancheranno nella sesta settimana di palinsesto.

Gli appuntamenti si interromperanno da venerdì 2 a lunedì 5 aprile per la pausa pasquale, e riprenderanno regolarmente martedì 6 aprile.

Bergamo – Settima settimana per Radio GAMeC on Clubhouse, il nuovo esperimento di Radio GAMeC che proseguirà su questo nuovo social network fino a quando i musei rimarranno chiusi, in attesa di diventare una vera e propria Web Radio.

Radio GAMeC – nata durante l’emergenza sanitaria sui canali social del museo e riconosciuta dall’UNESCO come una delle migliori iniziative museali al mondo concepite durante il lockdown – dopo 66 appuntamenti in diretta Instagram, il successo delle 5 serate di Radio GAMeC Real Live e le 16 puntate itineranti a bordo del camper di Radio GAMeC PopUp insieme a Radio Popolare, è ora approdata sulla nuova piattaforma dedicata esclusivamente alla voce ed è diventata un Club.

Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 09.00, Lorenzo Giusti e Lara Facco invitano numerose personalità del mondo dell’arte e della cultura a conversare apertamente e in modo partecipativo su tematiche attuali in una striscia quotidiana di 30 minuti.

Radio GAMeC torna quindi al formato delle origini: un appuntamento quotidiano per condividere testimonianze e ragionare insieme sul momento che stiamo attraversando da un anno e sulle trasformazioni che ci impone. Un modo per far muovere il pensiero e continuare a respirare cultura, nonostante le tante limitazioni, per raccontare la complessità del mondo dell’arte in questo presente e immaginare un futuro tutto da costruire. Una finestra aperta alla partecipazione e al confronto, come nella natura di Clubhouse.

Lunedì 29 marzo i due moderatori converseranno di gallerie italiane e reti, come Italics e Milano Art Community, con Claudia Ciaccio, titolare insieme a Paolo Zani della galleria Zero… e Federica Schiavo, Fondatrice e Direttrice di Schiavo Zoppelli Gallery.

Martedì 30 marzo si parlerà di deaccessioning insieme a Martina Bagnoli, Direttrice delle Gallerie Estensi di Modena, e all’Art Advisor Clarice Pecori Giraldi, fondatrice di CPG Art Advisory.

Il riconoscimento della figura professionale dell’artista sarà al centro della conversazione di mercoledì 31 marzo, grazie all’intervento di Lucrezia Calabrò Visconti, curatrice indipendente e Vicepresidente di AWI Art Workers Italia, e di Alessandra Donati, Avvocato of Counsel dello studio legale Nctm.

La settimana si concluderà con un giorno di anticipo, per la pausa pasquale: ultimo appuntamento giovedì 1° aprile per parlare di Bergamo e Brescia Capitali italiane della cultura 2023 insieme a Laura Castelletti, Vicesindaco di Brescia, Nadia Ghisalberti, Assessore alla Cultura di Bergamo, e Stefano Karadjov, Direttore della Fondazione Brescia Musei.

