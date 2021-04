Con l’annuncio dell’imminente reintroduzione delle zone gialle dal 26 aprile e la conseguente riapertura dei musei, Radio GAMeC on Clubhouse prende un periodo di pausa per dare priorità alla ripresa delle attività in presenza.

Dopo 9 settimane e 44 conversazioni, lunedì 19 aprile appuntamento con la conversazione di chiusura di questo ciclo, dal titolo: Riaprono i musei. Ma come?

Dalle 08.30 alle 09.00, Lorenzo Giusti e Lara Facco converseranno di questo argomento con alcuni Direttori e Curatori di Musei d’Arte Contemporanea associati ad AMACI – Marcella Beccaria, Luigi Fassi, Luca Lo Pinto, Cristiana Perrella e Caterina Riva – e con gli ascoltatori che vorranno offrire la loro testimonianza e le loro riflessioni sulle riaperture.

Radio GAMeC – progetto nato nel 2020 in piena emergenza sanitaria e riconosciuto dall’UNESCO come una delle migliori iniziative museali al mondo durante il lockdown – proseguirà la sua avventura nelle prossime settimane, continuando a evolvere nel format e a sperimentare linguaggi e piattaforme, in attesa di diventare presto una vera e propria Web Radio.

Bergamo – Con l’inizio della decima settimana di programmazione, Radio GAMeC on Clubhouse prende una pausa: dopo l’annuncio del Presidente Draghi dell’imminente reintroduzione delle zone gialle dal 26 aprile, che dovrebbe interessare anche la Lombardia, e la conseguente riapertura dei musei, si rende infatti necessario per la GAMeC dare priorità alla ripresa delle attività in presenza e all’apertura della mostra Regina. Della scultura, inizialmente calendarizzata per la fine di marzo.

Per 9 settimane, dal 15 febbraio Radio GAMeC on Clobhouse ha organizzato 44 conversazioni dedicate alle trasformazioni del mondo dell’arte e della cultura: appuntamenti quotidiani durante i quali sono state condivise testimonianze e riflessioni sul momento che stiamo attraversando da un anno e sulle trasformazioni che ci impone. Un modo per fare muovere il pensiero e continuare a respirare cultura, nonostante le tante limitazioni, per raccontare la complessità del mondo dell’arte in questo presente e immaginare un futuro tutto da costruire. Una finestra aperta alla partecipazione e al confronto, come nella natura di Clubhouse.

Domani, lunedì 19 aprile appuntamento con la conversazione di chiusura di questo ciclo, che prende spunto proprio dall’annuncio delle riaperture: Riaprono i musei. Ma come?

Dalle 08.30 alle 09.00, Lorenzo Giusti e Lara Facco converseranno di questo argomento con alcuni Direttori e Curatori di Musei d’Arte Contemporanea associati ad AMACI – Marcella Beccaria, Curatrice delle Collezioni del Castello di Rivoli; Luigi Fassi, Direttore del MAN di Nuoro; Luca Lo Pinto, Direttore del MACRO di Roma; Cristiana Perrella, Direttrice del Centro Pecci di Prato; e Caterina Riva, Direttrice del MACTE di Termoli – e con gli ascoltatori che vorranno offrire la loro testimonianza e le loro idee sulle riaperture.

Radio GAMeC – progetto nato nel 2020 in piena emergenza sanitaria e riconosciuto dall’UNESCO come una delle migliori iniziative museali al mondo durante il lockdown – dopo 66 appuntamenti in diretta Instagram, il successo delle 5 serate di Radio GAMeC Real Live, le 16 puntate itineranti a bordo del camper di Radio GAMeC PopUp insieme a Radio Popolare e le 45 conversazioni in 10 settimane su Clubhouse proseguirà la sua avventura, continuando a evolvere nel format e a sperimentare linguaggi e piattaforme, in attesa di diventare presto una vera e propria Web Radio

